NAPOLI | EAV, interdizione transito auto-ferroviario in Madonna dell’Arco

L’Ente Autonomo Volturno, tramite due diverse note stampa di ieri 07/04/2020 ed oggi 08/04/2020 sul proprio sito web aziendale, rende noto che per Sabato 11/04/2020 e i giorni seguenti è stato interdetto il traffico per la frazione di Madonna dell’Arco nel Comune di Sant’Anastasia (NA), sia della Circumvesuviana Napoli – Sarno che delle autolinee di supporto alla stessa.

In particolare, per il traffico ferroviario, le stazioni interdette nella sola giornata di Sabato sono sia “Madonna dell’Arco” che “S.Anastasia”.

Per il traffico autoviario, invece, è la sola frazione di Madonna dell’Arco ad essere interdetta al servizio ma per tutto il periodo pre- e post-pasquale (da Sabato 11 a Lunedì 13): i bus provenienti da Carbonara di Nola, transiteranno per la SS268 “del Vesuvio” da Sant’Anastasia a via Argine; viceversa per quelli provenienti da Napoli.

Entrambi i provvedimenti sono stati presi come misura cautelare da emergenza Coronavirus per evitare possibili assembramenti per celebrazioni religiose, in ossequio all’ord. 27/2020 della Regione Campania.