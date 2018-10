Pobeda Airlines inaugura il collegamento tra gli Aeroporti di Milano Bergamo e San Pietroburgo

I voli si aggiungono a quelli già operati con frequenza giornaliera da Pobeda Airlines tra Milano Bergamo e Mosca Vnukovo, la cui inaugurazione risale al 20 dicembre 2015.

Pobeda Airlines impiega Boeing 737-800 Next-Generation da 189 posti. Il volo inaugurale con San Pietroburgo, salutato dal tradizionale arco d’acqua realizzato dal Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orio al Serio, è stato festeggiato con una cerimonia e il taglio della torta celebrativa alla presenza dell’attache del Consolato della Federazione Russa a Milano, Vadim Khmel, e del direttore generale di SACBO, Emilio Bellingardi.

“Siamo felici di rafforzare la collaborazione con la compagnia Pobeda Airlines, ce offre una opportunità in più per collegare Bergamo e l’est Lombardia al mercato russo – ha dichiarato Emilio Bellingardi – Questa nuova rotta consentirà di rispondere alla domanda dei viaggiatori russi, così come degli italiani attratti dallo straordinario patrimonio artistico ed architettonico della città baltica, considerata capitale culturale della Russia”.

L’avvio del collegamento registra anche la dichiarazione di Yaroslav Meshavkin, direttore del Business Information Center di San Pietroburgo a Milano:

«Il lancio del nuovo volo tra Milano Bergamo e San Pietroburgo dimostra l’interesse reciproco tra una delle città più europee della Russia e l’economia dinamica della Lombardia. Lo dimostra la presenza attiva dei rappresentanti dell’aeroporto di Milano Bergamo all’apertura del centro informazioni di San Pietroburgo in Italia. Bergamo è un punto molto interessante come destinazione sia sotto l’aspetto turistico e culturale, che per affari e lavoro. Ricordo anche che la scuola superiore di San Pietroburgo e l’Università di Bergamo sono coinvolte in alcuni progetti comuni. Inoltre, il nuovo volo diretto da San Pietroburgo a Bergamo consente di arrivare in modo veloce e comodo a Milano, grazie ai frequenti collegamenti diretti in autobus dall’aerostazione al centro del capoluogo lombardo»