Torino-Lione: Telt assegna contratti per 3 mld su lato francese

Telt, la societa’ responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario tra Torino e Lione, ha annunciato l’assegnazione di contratti per 3 miliardi per il completamento di lavori sul lato francese.

Il primo lotto, da 228 milioni, e’ stato vinto dal gruppo guidato da Implenia Suisse e che raggruppa Implenia France, Nge, Itinera e Rizzani de Eccher.

Il secondo lotto, da 1,43 miliardi, e’ stato invece vinto dal corsorzio guidato da Vinci Construction Grand Projects e che raggruppa Dodid Campenon Bernard, Vinci Construction France Tp Lyon e WeBuild.

Infine il terzo lotto da 1,47 miliardi e’ stato assegnato al consorzio guidato da Eiffage Genie Civil e che raggruppa Spie Batignolles, Ghella e Cogeis.

Per quanto riguarda il versante italiano, il direttore generale di Telt, Mario Virano, ha spiegato che le gare per l’assegnazione di contratti per circa 1 miliardo di euro per lavori su 12,5 chilometri sono in corso e si ritiene di poter giungere all’assegnazione dei contratti entro qualche mese.