ÖBB inaugura un nuovo treno diretto da Vienna a Trieste via Graz e Lubiana

Darja Kocjan, Direttrice del traffico viaggiatori SŽ:

“Con il primo viaggio in treno di oggi sulla tratta Vienna – Lubiana – Trieste abbiamo fatto il primo passo verso il rilancio dei flussi di traffico, importante non solo per le tre amministrazioni ferroviarie limitrofe, ma anche per le altre aree geografiche. Con l’accordo per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario, abbiamo ulteriormente rafforzato la già proficua collaborazione con le ÖBB e la Regione Friuli Venezia Giulia, offrendo ai passeggeri un servizio di trasporto sicuro, amichevole e completo dalla propria città alla destinazione prescelta. Con la sua natura incontaminata, le innumerevoli bellezze, il mare e le montagne, la Slovenia è fatta per essere scoperta in treno. Dopotutto, vogliamo rendere consapevoli i passeggeri che hanno deciso di viaggiare in treno che stanno dando un importante contributo alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile”.