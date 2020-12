TX Logistik noleggia 9 locomotive da Railpool e lancia il servizio Bologna-Colonia

Entro poche settimane 9 locomotive Bombardier multisistema e con sistema Last Mile saranno immesse sui binari svizzeri per TX Logistik.

TX Logistik ha infatti noleggiato 7 locomotive multisistema classe 186 con circolabilità D/A/CH/I, che portano treni intermodali dalla Germania attraverso la Svizzera in Italia. Inoltre, sono state noleggiate due locomotive BR187 con Last Mile D/A/CH. Grazie ai loro motori diesel integrati, queste due locomotive possono effettuare il primo e l’ultimo miglio senza una locomotiva da manovra.

“Con TX Logistik abbiamo al nostro fianco un partner affidabile e di lunga data, con il quale lavoriamo già da 10 anni. Attualmente abbiamo noleggiato una flotta di 18 locomotive a TX Logistik, che opera in 11 paesi dalla Scandinavia all’Italia e Romania. Siamo molto contenti del nuovo ordine e attendiamo con impazienza molti altri grandi anni di collaborazione”, afferma Volkmar Günther, responsabile delle vendite di RAILPOOL GMBH.

“La modernizzazione della flotta è un prerequisito importante per il traffico futuro sul corridoio svizzero”, sottolinea Albert Bastius, COO di TX Logistik. “Vediamo qui un buon potenziale di crescita, anche grazie ai miglioramenti infrastrutturali su questo corridoio. Le capacità di movimentazione dei nuovi terminal che Mercitalia sta attualmente costruendo nel Nord Italia rendono attraenti anche i nuovi collegamenti attraverso la Svizzera. Attendiamo con impazienza la collaborazione”.

“La trazione in Germania, Svizzera e Italia è gestita interamente da TXL e dalle sue controllate TX Svizzera e TX Logistik Transalpine, con i propri conducenti e moderne locomotive multisistema”, aggiunge Albert Bastius, COO della società. Fino a 34 unità di carico si adattano al treno. Semirimorchi, mega rimorchi, casse mobili e container carichi di merci di ogni tipo vengono trasportati in entrambe le direzioni.

“È un collegamento tra due regioni economiche che offre ai nostri clienti una destinazione completamente nuova in Italia e allo stesso tempo rafforza le nostre attività sul corridoio svizzero”, afferma Gian Paolo Gotelli, CEO di TX Logistik. Il percorso va dal terminal di Colonia Nord attraverso l’asse del Gottardo fino al terminal dell’Interporto Bologna. La posizione centrale di Bologna nel cuore dell’Italia consente un facile accesso non solo alla regione Emilia Romagna, ma anche a porti marittimi come Ravenna o Ancona sull’Adriatico o Livorno sul Mar Tirreno, nonché tutte le regioni circostanti come la Toscana e Marche.

La motivazione per il nuovo prodotto ferroviario non era da ultimo il completamento dell’ampliamento dell’asse del San Gottardo. Dal cambio di orario di dicembre, è ora possibile trasportare i semirimorchi con un’altezza di quattro metri (P400), normalmente utilizzati in Europa, in modo intermodale su rotaia attraverso la Svizzera. “Questo non era possibile prima e ha notevolmente aumentato l’interesse dei nostri clienti per un’offerta su questa rotta”, sottolinea Gian Paolo Gotelli. “Vogliamo sostenere gli scambi commerciali tra Italia e Germania in modo green e sostenibile. Passando alla ferrovia stiamo alleviando l’ambiente e risparmiando circa 28.000 tonnellate di CO2 all’anno con il nostro nuovo collegamento ”.