Wizz Air annuncia otto nuove rotte da Bucarest

La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato otto nuove rotte da Bucarest per Cagliari (Sardegna / Italia), Copenhagen, Danimarca), Bergen (Norvegia), Amburgo, Germania), Karlsruhe / Baden-Baden (Germania), Memmingen (Germania), Santorini (Grecia) e Mykonos (Grecia).

Cagliari è l’undicesima destinazione offerta dalla compagnia aerea da Bucarest in Italia (Alghero, Bari, Bologna, Catania (Sicilia), Milano Bergamo, Napoli, Pisa (Toscana), Roma Ciampino, Torino, Venezia Treviso) e la seconda in Sardegna, aggiungendosi ad Alghero. Bergen è la seconda destinazione in Norvegia dopo Oslo. Copenaghen è la seconda città in Danimarca dopo Billund.

Complessivamente, gli otto nuovi servizi annunciati dalla compagnia aerea da Bucaresti effettuano in totale 61 rotte verso 20 paesi.

Il volo per Cagliari sarà operativo dal 13 agosto con due frequenze settimanali, il giovedi e la domenica al prezzo di 24,99 euro.