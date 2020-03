Ferrovie Sicilia: si valuta lo stop dei treni da e verso l’isola

Il Ministero dei trasporti starebbe valutando il totale isolamento ferroviario della Regione Siciliana. Una misura drastica per contenere il contagio da Covid-19, chiesta anche da alcuni amministratori locali.

Nonostante nulla sia stato deciso, da ieri i treni in arrivo inc Calabria e diretti in Sicilia vengono bloccati prima dell’imbarco. Questo è per lo meno quanto accaduto all’Intercity 723 proveniente da Roma che è stato limitato a Villa San Giovanni e non ha traghettato per la Sicilia e come conseguenza anche il corrispondete Intercity 728 di oggi è partito da Villa San Giovanni.

Michele Barresi di Uiltrasporti ha affermato che:

“Avevamo detto come Uiltrasporti che quel treno nonostante le disposizioni rappresentava una bomba sanitaria per le troppe fermate intermedie che rendevano impossibile adeguati controlli se il ministero agirà come sembra cancellando anche temporaneamente il servizio avremo ristretto i fronti da controllare in questa emergenza e tutelato i lavoratori ancora troppo esposti“

In questi giorni anche il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha partecipato ai controlli sanitari disposti presso le banchine della Stazione centrale di Messina.