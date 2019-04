VENEZIA | Muoversi in città in modo sostenibile, tra presente e futuro

La giornata, curata dai funzionari e dagli esperti di mobilità della Direzione generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente è stata un’occasione di scambio di buone pratiche tra amministrazioni comunali per migliorare e diffondere la consapevolezza sulle azioni da mettere in campo per favorire scelte di mobilità sostenibili ed ecocompatibili.

“Un’opportunità di confronto – ha dichiarato De Martin – per ricordare quanto fatto fino ad oggi da questa Amministrazione, azioni peraltro in piena sintonia con quanto emerso nel dibattito. Soluzioni sempre più innovative per salvaguardare l’ambiente come la sostituzione al Lido e a Pellestrina dei mezzi pubblici tradizionali a motore diesel con altrettanti autobus elettrici e l’installazione di 50 nuove stazioni di ricarica elettrica sull’intero territorio comunale”.



“La politica ambientale non deve ‘stoppare’ l’economia e il progresso – ha continuato l’assessore - proprio dai rifiuti possiamo generare ricchezza e nuovi posti di lavoro. Un esempio è l’accordo sottoscritto con Eni grazie al quale conferiamo gli oli vegetali esausti che, opportunamente trattati, vengono trasformati in additivi per il biodiesel, che poi utilizziamo per alimentare i nostri vaporetti. Non solo buoni propositi, dunque, ma vere e proprie decisioni per rendere sempre più Venezia capitale dell’economia circolare e della mobilità sostenibile grazie all’importante supporto della scienza e della tecnica”.