Ponte di Aulla, Enrico Rossi nominato commissario per la ricostruzione

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha chiesto il commissariamento del ponte di Aulla e ha proposto al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina a commissario per la ricostruzione del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi che avrà il compito di assicurare il progetto e la ricostruzione del nuovo ponte in tempi brevi e in sicurezza.

Ha inoltre incaricato il Sottosegretario Roberto Traversi di coordinare il tavolo sulla viabilità alternativa dopo il crollo del Ponte sul fiume Magra, lungo la ex Strada Provinciale 70 ora Strada Statale 330, tra i comuni di Aulla (MS) e La Spezia.

Il tavolo, al quale partecipano i rappresentanti di tutte le istituzioni del territorio, è chiamato ad individuare con rapidità le soluzioni viabilistiche più adeguate per garantire la piena accessibilità dell’area con la definizione dei percorsi alternativi.