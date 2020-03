Sais Autolinee SPA, in considerazione dell’Emergenza CORONA VIRUS (COVID-19), per salvaguardare la salute dei viaggiatori e prevenire il contagio ha deciso di ridurre il numero dei posti venduti sui propri bus, consentendo di occupare non più di 2 posti per fila, allo scopo di garantire la e, quindi, maggiore serenità ai propri viaggiatori.