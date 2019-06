Riprendono i voli Volotea per l’estate 2019

Al via dall’aeroporto di Alghero 3 ripartenze estive targate Volotea.

Dal 1° giugno, infatti, Volotea ha ripristinato i voli alla volta di Genova (2 frequenze settimanali – ogni sabato e domenica), Venezia (3 frequenze settimanali – ogni martedì, sabato e domenica) e Verona (4 frequenze settimanali – ogni martedì, venerdì, sabato e domenica).

“Dopo aver ripristinato i collegamenti estivi per Napoli e Madrid all’inizio di maggio, ora è tutto pronto per le ripartenze alla volta di Genova, Venezia, e Verona – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. Grazie ai nostri collegamenti sempre comodi, diretti e veloci, anche i viaggiatori della Liguria e del Veneto avranno modo di raggiungere Alghero, una città bellissima, ricca di fascino e porta di accesso per visitare la costa ovest della Sardegna”.

Per l’estate 2019 il bouquet di voli disponibili da Alghero comprende 5 destinazioni, 4 domestiche (Napoli, Genova, Venezia e Verona) e 1 all’estero (Madrid).

Inoltre, Volotea il 1° giugno ha ripristinato i voli da Lampedusa verso Genova (rotta operata in esclusiva con 1 frequenza settimanale, il sabato) e Torino (rotta operata in esclusiva con due frequenze settimanali – sabato e domenica). Le 2 rotte si vanno ad aggiungere ai 3 collegamenti già operativi alla volta di Venezia, Verona e Milano Bergamo.

“Siamo davvero felici di tornare a collegare Lampedusa con Torino e Genova. Ora la nostra offerta da e per lo scalo lampedusano è davvero completa: grazie ai nostri collegamenti, sempre comodi, veloci e diretti, accorciamo le distanze tra una delle più belle isole del mediterraneo e 5 città italiane – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. A bordo dei nostri aeromobili sarà ancora più facile decollare da Venezia, Milano Bergamo, Verona, Genova e Torino, per concedersi un rilassante short break all’insegna di mare, buon cibo e calette mozzafiato, su una tra le più belle isole del Mar Mediterraneo”.

Volotea accorcia le distanze fra le Marche e le 2 principali isole italiane, Sicilia e Sardegna. A partire dal 1° giugno, infatti, la compagnia ha riattivato il collegamento estivo operato in esclusiva alla volta di Cagliari in partenza dall’Aeroporto delle Marche. Il volo è operato con frequenza bi-settimanale, ogni martedì e sabato, nei periodi di alta stagione per un totale di 11.600 posti in vendita. Questa frequenza si aggiunge alle altre 2 rotte esclusive firmate Volotea già disponibili per Catania (disponibile 7 giorni su 7) e Palermo (ogni martedì, giovedì e sabato).

“Grazie ai nostri voli, diretti e con tariffe sempre accessibili, partendo da Ancona è possibile raggiungere Catania, Palermo e Cagliari, da sempre tre fra le località più ambite per una vacanza all’insegna di mare, sole e cultura – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. Inoltre, a bordo dei nostri aeromobili, i nostri passeggeri in partenza da Sicilia e Sardegna possono concedersi uno short break nelle Marche, pianificando un soggiorno alla scoperta dei magnifici borghi della Regione e dei piccoli gioielli della Costa Adriatica”.

Dello stesso avviso è l’Ing. Carmine Bassetti, Amministratore Unico di Aerdorica, la società che gestisce il “Sanzio” di Ancona:

“L’ormai consolidato rapporto con Volotea è per noi fondamentale per garantire i collegamenti per le Isole che i nostri passeggeri apprezzano moltissimo, soprattutto in vista della stagione estiva alle porte. I numeri sempre positivi delle rotte operate da Volotea dal nostro scalo hanno consentito quest’anno di confermare la ripartenza dei voli per Cagliari già dai primi di giugno, in anticipo rispetto agli anni precedenti. La fattiva collaborazione di Aerdorica con Volotea proseguirà indubbiamente anche in futuro con l’obiettivo di valutare insieme la possibilità di implementare ulteriori nuove rotte da Ancona”.

Presso lo scalo di Ancona l’offerta Volotea per la stagione estiva ormai alle porte prevede 3 destinazioni, tutte domestiche e tutte in esclusiva: Cagliari, Catania e Palermo.