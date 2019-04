Maltempo Sicilia, situazione circolazione ferroviaria

Circolazione interrotta sulla linea Agrigento – Fiumetorto per un guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni fra Gerda e Fiumetorto, provocato dal maltempo.

Coinvolto il treno regionale 3803, relazione Siracusa – Palermo, fermo nel tratto di linea disalimentato. In corso le operazioni di recupero del convoglio.

Aggiornamento ore 9.45

Traffico ferroviario riattivato fra Barcellona e Patti nel tratto di linea “lento” e fra le stazioni di Oliveri-Tindari, sospeso per guasti alla linea elettrica di alimentazione dei treni causati dal forte vento e per la presenza di un telone sulla linea elettrica.

Permane interrotta la circolazione sulla linea veloce Palermo – Messina.

Ore 6.50

Circolazione ferroviaria sospesa in più punti, per il maltempo, sulla linea Messina – Palermo.

Dalle 6.50 è interrotto il tratto di linea fra Caronia e S. Stefano di Camastra, per la presenza di un albero sui binari. Sospesa la circolazione anche fra Barcellona e Patti, sia nel tratto di linea “lento” che su quello veloce, per guasti alla linea elettrica di alimentazione dei treni causati dal forte vento e per la presenza di un telone sulla linea elettrica fra le stazioni di Oliveri-Tindari e Novara-Montalbano-Furnari.

Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), tramite carrello, stanno effettuando una ricognizione della linea per la verifica della linea elettrica.

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Barcellona e Palermo e tra Cefalù e Messina.