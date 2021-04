VENETO | Ryanair: annunciato l’operativo per l’estate 2021 con 65 rotte in totale da Treviso, Verona & Venezia Marco Polo

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha annunciato oggi (20 aprile) l’operativo per l’estate 2021 sulla regione Veneto, con 65 rotte in totale da Treviso, Verona & Venezia Marco Polo, incluse 23 nuove rotte da Treviso verso destinazioni come Cofú Chania, Leopoli, Rodi, Oslo e Tel Aviv da Treviso, oltre a una nuova rotta da Verona a Corfù, attive a partire da giugno in poi, come parte integrante dell’operativo estivo 2021 sul mercato italiano.

Ryanair conferma il proprio impegno sul Veneto e si aspetta che il suo operativo estivo ’21 contribuirà a stimolare il traffico aereo e la ripresa del settore turistico, mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l’Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive.

L’operativo diRyanair per l’estate ‘21 sul Veneto includerà:

La nuova base a Treviso (2 aeromobili basati, $200m di investimento)

65 rotte da Treviso, Verona & Venezia Marco Polo

23 nuove rotte in totale da Verona e Treviso*

Oltre 260 voli sui tre aeroporti

60 nuovi posti di lavoro diretti

Collegamenti con destinazioni turistiche come Palma di Maiorca & Rodi, con mete ideali per un city break come Porto & Barcellona, nonché collegamenti domestici con Cagliari e Pescara.

L’operativo per l’estate ‘21 a Treviso:

2 aeromobili basati ($200m di investimento)

48 rotte in totale (5 domestiche / 43 internazionali)

22 nuove rotte incluse Corfù (1 volo alla settimana), Bristol (4 voli a settimana), Chania (2 voli a settimana), Riga (2 voli a settimana) e Trapani (2 voli a settimana).

L’operativo per l’estate ‘21 a Venezia Marco Polo:

Oltre 80 voli a settimana

7 rotte in totale (5 domestiche / 2 internazionali)

Incremento delle frequenze verso destinazioni come: Barcellona (fino a 10 voli a settimana), Napoli (fino a 10 voli a settimana) & Londra Stansted (fino a 18 voli a settimana)

L’operativo per l’estate ‘21 a Verona:

10 rotte in totale (5 domestiche / 5 internazionali)

Una nuova rotta per Corfù (operativa con due voli a settimana)

Oltre 35 voli a settimana

Incremento delle frequenze verso destinazioni come: Cagliari (7 voli a settimana), Palermo (9 voli a settimana) & Londra Stansted (5 voli a settimana)

Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, ha commentato: “Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il nostro operativo per l’estate 2021 sul Veneto con oltre 260 voli settimanali e 65 rotte da Treviso, Verona & Venezia Marco Polo, incluse 23 nuove rotte per popolari mete estive.