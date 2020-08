VERONA | Nuova rete ciclabile tra Porta Palio e Breccia Cappuccini

La città di Verona diventa sempre più ciclabile, anche in vista dell’inizio delle scuole. Un nuovo tassello si aggiunge infatti al grande puzzle per la mobilità sostenibile, sono i 5 nuovi chilometri di piste e corsie ciclabili che da oggi collegano Porta Palio a Breccia Cappuccini, in entrambi i sensi di marcia.

E’ prevista infatti la realizzazione di un sistema di corsie ciclabili e piste ciclopedonali sui marciapiedi da Porta Palio passando per Porta Nuova, proseguendo fino a Breccia Cappuccini, per raggiungere Ponte San Francesco, lungo le circonvallazioni interne.

In pratica, dove le dimensioni del marciapiede lo consentono, una parte di esso sarà dedicata al passaggio delle bici; in alternativa, la striscia sul margine destro della carreggiata stradale sarà utilizzata per fare posto alle corsie ciclabili.

Le corsie ciclabili sono una novità assoluta per il Comune di Verona. Introdotte nel Decreto ‘Rilancio’ per favorire la mobilità sostenibile e in particolare la circolazione delle biciclette, l’amministrazione non ha perso tempo per tradurle in realtà, segnando le strade cittadine di nuove linee bianche discontinue, poste al margine destro della carreggiata.

La differenza sostanziale tra ‘pista ciclopedonale’ e ‘corsia ciclabile’ sta infatti nella posizione che le stesse occupano rispetto alla strada. Se la pista ciclopedonale, segnata con il colore giallo, occupa tendenzialmente uno spazio proprio e può essere ricavata anche su un tratto di marciapiede, la corsia ciclabile è invece ricavata sulla strada. Qui, la striscia riservata alle biciclette è divisa dalla carreggiata vera e propria da una linea bianca discontinua, sul margine destro.

Un modo per mettere in sicurezza i ciclisti, garantendo loro una corsia di marcia preferenziale e riservata, ma anche un’attenzione verso gli automobilisti, che alla vista della linea tratteggiata sono messi in allerta e avvisati di prestare maggiore attenzione alle bici. Tuttavia, il Codice della Strada prevede che, a differenza delle tradizionali piste ciclabili, le auto possano invadere le corsie ciclabili se completamente libere dalle due ruote.

Corsie ciclabili e scuole. Non è un caso che i lavori per implementare la rete ciclabile siano stati potenziati proprio ora. Tra poco più di un mese le scuole cittadine di ogni ordine e grado torneranno operative e l’amministrazione si sta preparando anche sul fronte spostamenti, mettendo in atto alcune delle soluzioni emerse dal Piano per la mobilità di emergenza redatto durante il Covid. Un lavoro suddiviso per tavoli, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle diverse istituzioni interessate, portando ciascuno proposte e idee e segnalando criticità e problematiche da risolvere.

Sul fronte scuola, l’obiettivo dell’amministrazione è di sensibilizzare il maggior numero di studenti, e i loro genitori, verso la mobilità sostenibile, raggiungendo gli istituiti scolastici a piedi o in bici attraverso i percorsi già presenti e quelli che verranno realizzati nei prossimi giorni.

L’intervento di oggi, tra Porta Palio e Breccia Cappuccini, è infatti solo il primo di una serie di opere mirate alla ciclabilità che vedranno la luce entro il suono della prima campanella.

Lo hanno annunciato oggi il sindaco e l’assessore alla Mobilità e traffico, sperimentando per primi le nuove corsie a bordo delle loro biciclette. Insieme a loro, il presidente di Fiab Verona Corrado Marastoni e Saverio Tribuzio in rappresentanza dei Mobility manager degli istituti scolastici cittadini.

“Affrontiamo due temi prioritari, la mobilità dolce e la ripartenza della scuole – ha detto il sindaco-. Sul primo fronte, questi lavori di potenziamento della rete ciclabile cittadina si inseriscono tra le azioni messe in atto dall’amministrazione per incentivare l’uso di mezzi alternativi all’auto privata, già durante il lockdown e nelle fasi successive. E’ un dato di fatto che, a causa dell’emergenza sanitaria, gli spostamenti in auto siano cresciuti in maniera esponenziale, nonostante le scuole fossero chiuse. Vogliamo arrivare preparati per metà settembre, anche per ciò che riguarda la mobilità. I ragazzi e le loro famiglie devono sapere che le strade cittadine sono sicure, che possono raggiungere la propria scuola a piedi o in bici, laddove le distanze lo consentano, e che possono farlo in tutta sicurezza, grazie anche a questi nuovi percorsi dedicati di cui stiamo dotando alcune zone della citta’”.

“Con questi lavori, viene creato un percorso ciclabile ininterrotto sulla circonvallazione che collega Porta Palio a Breccia Capuccini – spiega l’assessore alla Mobilità e Traffico -. Dove il marciapiede lo consente, viene data precedenza alla pista ciclabile vera e propria contraddistinta dalla colorazione gialla, altrimenti si prosegue realizzando la corsia ciclabile direttamente sulla carreggiata. Un risultato importante, frutto anche del confronto e della collaborazione con istituzioni e associazioni del territorio, prima fra tutte Fiab, sempre attenta a proporre soluzioni e segnalare criticità. Ora tocca ai cittadini fare la propria parte, sfruttando il più possibile queste nuove opportunità e prestando sempre la dovuta attenzione”.

Per Fiab Verona quella di oggi è una giornata da ricordare. “Un passo avanti nella direzione delle grandi capitali europee, dove questi interventi sono già presenti da anni e le statistiche hanno dimostrano essere sicuri per l’incolumità di chi li percorre in bicicletta”.

Soddisfatto anche il mobility manager scolastico. “L’amministrazione ha accolto le richieste del mondo scolastico -ha detto Tribuzio -. La sintonia di intenti permette di raggiungere risultati concreti in breve tempo”.