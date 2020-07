Thello cancella la storica tratta ferroviaria Venezia-Parigi a causa del coronavirus

Cancellati i collegamenti ferroviari tra Venezia e Parigi a causa del coronavirus. Il collegamento era interrotto dal 9 marzo scorso, ma a differenza di quello sulla tratta Milano-Nizza, ripreso a fine giugno, la tratta Venezia-Parigi non è mai ripartita.

A darne notizia è la stessa compagnia ferroviaria Thello con un comunicato:

La cancellazione della tratta ferroviaria metterà probabilmente a rischio numerosi posti di lavoro e Venezia sarà costretta a rinunciare alle diverse centinaia di turisti che ogni giorno arrivavano in città.

“Ad oggi non si hanno notizie circa la rimessa in circolazione del treno in questione, su cui viaggiavano in media 400 persone al giorno che sostavano in Lombardia e in Veneto, dove Venezia era tappa ambita di quel turismo stanziale che tanto ricerchiamo perché in media soggiornava nelle nostre città dai 4 ai 5 giorni. Francamente non si capisce il perchè di queste scelte da parte di Thello e neppure il silenzio verso i dipendenti italiani. La Francia sta facendo in generale operazioni per non favorire i collegamenti con l’Italia, ma è un assurdo cancellare un servizio storico che funzionava anche economicamente”. ha affermato Sebastiano Costalonga, segretario generale dell’Unione generale del lavoro.