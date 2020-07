Al mare in treno alla scoperta delle coste Abruzzesi con Trabocchi Line

Raggiungere le splendide spiagge della Costa dei Trabocchi? Si può fare, fino al 13 settembre, con Trabocchi Line, la nuova idea di viaggio leisure di Trenitalia e Regione Abruzzo, committente e finanziatrice dei servizi ferroviari regionali.

Fino a 20 corse giornaliere di andata e ritorno, rigorosamente green, che collegano direttamente le tre stazioni di Pescara (Centrale, Porta Nuova e Tribunale) a quelle di questo tratto della costa adriatica abruzzese.

Il nuovo servizio viene effettuato con treni dotati di tutti i comfort e spazi dedicati alle bici. Grazie alle fermate intermedie nelle principali località della costa – Francavilla, Tollo, Ortona, S. Vito, Fossacesia, Casalbordino, Porto di Vasto, Vasto San Salvo e Termoli – si può scegliere di raggiungere le spiagge dalle acque cristalline, gustare local food, perdersi nella natura di Punta Aderci o godersi, by foot o by bike, il panorama dalla Via Verde dei Trabocchi.

Gli orari del Trabocchi Line - tra le tessere del mosaico che Trenitalia ha predisposto per la stagione estiva, proponendo il treno come soluzione più comoda, affidabile e vantaggiosa per raggiungere le mete turistiche – sono pubblicati sui sistemi di vendita Trenitalia: da Pescara fino a Vasto e Termoli con 20 collegamenti nei giorni feriali (a partire dalle 5:05) e 16 nei giorni festivi (dalle 7:05). Poco meno di un’ora il tempo di viaggio per raggiungere Vasto da Pescara.