In bici da Verona a Firenze: Ok definitivo alla “Ciclovia del Sole”.

Con l’approvazione, da parte del consiglio della città metropolitana, di un protocollo d’intesa con Regione Toscana ed altri Enti locali inizia ufficialmente la fase di progettazione del tratto toscano della cosiddetta “ciclovia del Sole”, secondo gli standard elevati della federazione europea dei ciclisti (EFC).

Il progetto della ciclovia si inserisce nella creazione di una rete ciclabile europea (“EuroVelo”), sulla falsariga delle reti TEN-T per il settore ferroviario. Il tratto da Verona a Firenze, infatti, fa parte della Linea Europea 7 che, in futuro, dovrebbe unire Capo Nord in Norvegia e Catania, passando attraverso 9 nazioni.

La realizzazione del tratto Toscano della Ciclovia del Sole dovrebbe transitare attraverso gli Appennini nel pistoiese, attraversare l’area metropolitana fiorentina e poi procedere verso sud. Il piano è stato illustrato all’Assemblea di Palazzo Medici Riccardi dalla consigliera delegata alla Pianificazione territoriale Monica Marini ed è stata inserita negli strumenti di programmazione regionale e nel Pums della Città Metropolitana.

La storia “italiana” del progetto parte nel 2016 con l’accordo tra Mit, Mibact, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, Regione Lombardia e Regione Toscana per la “Progettazione e realizzazione della Ciclovia del Sole da Verona a Firenze”.

Il risultato dell’intesa è lo studio di fattibilità tecnico-economico portato a termine e consegnato al Ministero delle infrastrutture nell’agosto del 2019, per un costo complessivo stimato di 61 milioni.