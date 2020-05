ROMA | Linea metro G, ok al contributo dalla conferenza unificata Stato-Regioni

La Conferenza Unificata Stato-Regioni del 21 maggio, ha dato via libera all’assegnazione del contributo da 213 milioni di euro per la realizzazione dell’intervento “Linea Termini-Giardinetti-Tor Vergata (linea tramviaria) – Soluzione a scartamento ordinario che diventerà la linea G della metropolitana di Roma.

L’intervento riguarda sia la riqualificazione della linea ferroviaria Laziali-Giardinetti, il cui armamento verrà sostituito, sia il prolungamento verso Termini che verso Tor Vergata. La fase successiva sarà la Conferenza dei servizi sul preliminare per poi procedere con il progetto definitivo.

“Gli uffici di Roma Capitale e di Roma Servizi per la Mobilità hanno lavorato a pieno ritmo anche in questo periodo emergenziale. Un lavoro a beneficio di Roma. Già nel dicembre 2018 avevamo presentato la proposta al MIT per ristrutturare e prolungare la ferrovia Termini-Centocelle. Il Ministero lo scorso anno aveva accolto la proposta, con la prescrizione di modificare l’armamento (i binari, ndr). Lo abbiamo fatto, evitando di perdere questo corposo finanziamento, ma anche valorizzando il progetto, che oggi prevede anche un ampliamento del deposito”. ha affermato l’assessore alla Mobilità, Pietro Calabrese.

A ottobre 2019, la Regione Lazio aveva avviato le pratiche per la trasformazione in tranvia e la cessione dell’infrastruttura a Roma Capitale.

“La linea “G”, una delle opere certe del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – conclude Calabrese - è un’opera strategica cruciale nella programmazione a breve e medio termine che abbiamo fatto per la nostra città, che si sta dimostrando ancora più importante per la ripartenza”.

La nuova linea avrà una capacità di 70.000 passeggeri al giorno. Alcune fermate, rispetto alle attuali, verranno ricollocate, in particolare quelle tra Centocelle e Giardinetti” per differenziarle da quelle della linea C, che in quel tratto viaggia in parallelo al futuro tram.

