VERONA | Collettore fognario via Centro: conclusi i lavori

Acque Veronesi ha concluso l’intervento per il rifacimento della condotta fognaria in Via Centro e ora proseguiranno i lavori sui giardini di Piazza Cervignano dove è in corso la realizzazione dell’impianto di sollevamento. La durata prevista per questo intervento è di circa 20 giorni, salvo imprevisti.

Si tratta della messa in funzione delle grosse pompe che collegheranno i vasconi di raccolta alla fognatura centrale. Queste renderanno completamente funzionale tutto il primo intervento di rifacimento delle condotte.

La seconda parte dei lavori, che prevede il rifacimento della linea fognaria fino all’incrocio con Via Re di Puglia, sarà riprogrammato con il comune di Verona nei prossimi mesi, al termine dei lavori per il cantiere della filovia.