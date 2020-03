Poteri speciali a Simonini e Gentile per sbloccare opere infrastrutturali per 109 miliardi di euro

Il governo sta preparando un nuovo decreto “Piano rilancio cantieri e lavoro“,, per accelerare le infrastrutture fondamentali necessarie per la crescita del Paese messo a dura prova dal coronavirus.

Si sta pensando di dare poteri speciali agli attuali amministratori delegati di Anas e RFI, rispettivamente Massimo Simonini e Maurizio Gentile con l’obiettivo di mettere in cantiere nuove opere, nel giro di breve tempo, per circa 109 miliardi di euro.

Nel nuovo decreto, che potrebbe essere portato in uno dei prossimi Consigli dei ministri. Simonini e Gentile verrebbero quindi nominati commissari straordinari con un incarico di tre anni, sul modello del Decreto Genova.

“Abbiamo ingenti risorse bloccate nei cassetti e non ce lo possiamo permettere, dobbiamo rimetterle in circolo. La situazione eccezionale in cui ci troviamo richiede risposte eccezionali e, quindi, un piano straordinario per il rilancio dei cantieri e del lavoro” – ha detto il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri.