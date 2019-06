In treno storico tra i borghi più belli della Sicilia

Fine settimana in treno storico alla scoperta dei borghi più belli della Sicilia.

Prosegue il programma dei Treni Storici del Gusto promossi dall’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con la collaborazione della Fondazione FS italiane e Slow Food Sicilia, utilizzando i finanziamenti del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.

Sabato 22 giugno dalla stazione di Palermo Centrale partirà il Treno dei formaggi e dei legumi tra Nebrodi e Madonie. Il convoglio, composto da locomotiva elettrica 646 in livrea storica e carrozze del tipo Centoporte e Corbellini, partirà alle 08.00 fermando a Bagheria (08.17) e Termini Imerese (8.40). Arrivo a Campofelice alle 8.56. Da qui l’itinerario prosegue in bus per un emozionante viaggio tra i borghi più belli della Sicilia.

La prima tappa è Petralia Soprana, meraviglioso borgo madonita un tempo dominato dalle famiglie nobili dei Ventimiglia, Centelles, Cardona, Moncada e Alvarez che hanno sviluppato nei secoli imponenti edifici tra i quali la Chiesa Madre, le Chiese del Salvatore, il Collegio di Maria e di S. Maria di Loreto, i due Palazzi Pottino e, posti poco fuori l’abitato, Villa Sgadari e il Convento dei Padri Riformati. A Petralia tra le 11.00 e le 12.00 negli ambienti di Palazzo Pottino, si svolgerà il Laboratorio del Gusto dedicato allo Sfoglio, dolce tipico delle Madonie realizzato con pasta frolla e farcitura di tuma cioccolato e zucchero.

Nel pomeriggio la tappa sarà a Gangi, l’antica città greca di Engyon fondata sulle pendici del monte Marone tra le grandi vallate dei fiumi Gangi e Rainò. La nuova Gangi si distingue per i quadri urbani e la qualità urbana delle abitazioni, e per un ricco repertorio di importanti testimonianze monumentali come la Chiesa Madre, il Convento dei Cappuccini, la Chiesa della Madonna della Catena, i Palazzi Mocciaro e Bongiorno, la Torre dei Ventimiglia, che è ora il campanile della Chiesa Madre ma che un tempo era torre di difesa, il Palazzo Sgadari trasformato in spazio museale. A Gangi, dalle 17.00 alle 18.00 del sabato in Piazza del Popolo, il Laboratorio del Gusto sarà dedicato alla Provola delle Madonie e alla confettura di albicocche di Scillato. Sempre a Gangi, dove è previsto il pernottamento, sarà possibile partecipare alla Notte romantica nei borghi più belli d’Italia: a partire dalle 20.30 nel cuore del centro storico sono previste passeggiate, cocktail e letture di poesie in strada.

Domenica 23 giugno il viaggio prosegue verso Sperlinga, terza tappa in una realtà di eccezionale fascino. Borgo abitato in età normanna, importante piazzaforte regia al servizio di Federico II di Svevia, più tardi baluardo inespugnabile francese nella guerra dei Vespri. Il nucleo urbano è dominato dal Castello dove alle 11.00 è in programma il Laboratorio del Gusto dedicato alla preparazione del Tortone, dolce di pasta lievita fritto tipico di Sperlinga, a biscotti di farine di grani antichi, al nettare di pesca di Leonforte.

Terminata l’escursione si farà ritorno in bus alla stazione di Campofelice dove il treno ripartirà per Palermo alle 19.30 con arrivo previsto alle 20.29

I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com.

Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere.

Il programma completo dei viaggi in treno storico della Fondazione è disponibile su fondazionefs.it e sulla pagina ufficiale di Facebook. La Fondazione FS italiane è anche su Instagram