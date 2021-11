Mobilità e non solo: quanto la tecnologia oggi influenza la nostra vita

Si sa che ogni evento rilevante della storia dell’umanità porta per forza di cose ad una trasformazione radicale. In tal senso è evidente quello che è successo negli ultimi tempi alla mobilità, la quale ha vissuto un momento di forte crisi negli ultimi mesi a causa della pandemia, ma rimane uno dei settori in fortissimo rilancio.

Mondo dei trasporti: momento particolare

La tecnologia in particolar modo può essere un’occasione di rilancio anche per il mondo dei trasporti, soprattutto grazie alla digitalizzazione. In Italia si è registrata una mancanza di programmazione e quindi di investimenti significativi, che potessero essere strutturali. Nel Belpaese, l’ammodernamento dei trasporti, votato ad una implementazione con i modelli digitali e multimediali, è ancora indietro. Oltre il 90% degli spostamenti dei passeggeri e delle merci avviene su strada. Questo perché c’è un ritardo evidente sulle possibilità di servire la domanda reale: ciò porta anche a dei problemi intrinsechi, relativamente all’accessibilità nelle aree metropolitane.

La tecnologia, in quest’ottica, assume un ruolo fondamentale, da protagonista. Le tecnologie digitali riescono a far venire alla luce delle soluzioni in grado di risolvere molti problemi. Oltretutto, queste non necessitano di investimenti molto importanti. D’altronde, il futuro della mobilità e dei trasporti risiede proprio nella digitalizzazione e nella multimedialità. Le soluzioni digitali non dovranno essere aggiunte ad un sistema già presente, ma ricreare invece dei nuovi sistemi in versione già evoluta e che prevedano dei modi nuovi di garantire al viaggiatore un servizio perfetto, personalizzato.

Lo stesso viaggiatore è colui che può godere di queste innovazioni tecnologiche, legate al digitale. Per esempio, il viaggiatore potrà parlare la stessa lingua in diverse modalità di trasporto (quali metropolitane, aerei, traghetti e così via); e ciò permetterebbe a chi viaggia di progettare in maniera molto più semplice l’acquisto di biglietti e la fruizione dei mezzi di trasporto. La creazione di un’unica piattaforma che consenta efficienza e semplicità per operazioni di questo tipo.

Tecnologia e quotidianità

Abbiamo potuto assistere negli ultimi anni ad una serie di cambiamenti tecnologici che hanno influenzato e influenzano tutt’ora il nostro vivere quotidiano. Ma vediamo nel dettaglio a cosa ci riferiamo. Per esempio, il modo di lavorare è cambiato drasticamente grazie al web e al digitale. Basta pensare che oggi come oggi la ricerca del lavoro stesso si basa quasi essenzialmente sul web stesso: anche i colloqui vengono il più delle volte effettuati a distanza. Grazie ad e-mail si possono inoltrare i documenti essenziali e grazie a dispositivi tecnologici, come tablet e smartphone, si possono svolgere lavori e compiti vari.

Anche il modo di acquistare è totalmente cambiato ed è stato innovato in maniera impressionante. Se un tempo gli acquisti online venivano effettuato di rado, oggi si parla di una modalità di acquisto che la fa da padrone, grazie soprattutto ai negozi online, gli e-commerce. Oggi si possono effettuare gli acquisti via internet e non ci riferiamo soltanto a merce “fisica”, ma anche a merce virtuale. Oggi è possibile facilmente comprare azioni online, come si poteva fare un tempo soltanto nelle location fisiche predisposte. Anzi, il settore dell’investimento ha visto un cambiamento così drastico che oggi esistono delle vere e proprie piattaforme online che si occupano soltanto di questo.

Il mondo della comunicazione è sicuramente quello che ha rappresentato e influenzato il cambiamento più drastico grazie alla tecnologia. È cambiato tutto, dalla possibilità di fruire di determinati servizi prima inesistenti, passando per l’ottenimento di informazioni in tempo reale, cosa che prima era impensabile. Oggi si può rimanere anche in contatto con amici e familiari in qualsiasi momento, sfruttando delle app o dei siti appositi. Insomma, una rivoluzione che ha influenzato il nostro comportamento quotidiano in tutto e per tutto.

Ed infine, un altro settore che ha subito un cambiamento senza precedenti e che forse è la base di tutti gli altri settori sopracitato è quello economico. L’economia stessa è cambiata e cambia ancora oggi notevolmente grazie alle innovazioni tecnologiche e al mondo digitale. Le possibilità che vengono offerte alle persone sembrano quasi futuristiche: oggi si può acquistare di tutto tramite lo smartphone, in pochi semplici “tap”. Il mondo sta cambiando anche sotto quest’aspetto: basti pensare che secondo le previsioni degli esperti, la Cina generà entro il 2023 la metà dei pagamenti digitali tramite smartphone di tutto il mondo. Un dato che fa ben comprendere quanto il mercato asiatico e l’economia di settore sia ormai totalmente dipendente dalla tecnologia.

Verso la smart City

Tutto ciò rappresenta le fondamenta di un concetto che da qualche anno ha ormai assunto una importanza sostanziale. Stiamo parlando del principio della Smart City. La città intelligente, che abbraccia un approccio futuristico alla vita, alla quotidianità e al vivere sociale. Il concetto si rifà al principio che vede protagonista una città che gestisca le risorse umane in maniera intelligente, votandosi ad una economia sostenibile, autosufficiente e attenta ai bisogni dei cittadini grazie alle innovazioni tecnologiche e digitali.

In una Smart City ideale, si può sfruttare un elevato livello di connettività, non solo per quanto concerne la mobilità stradale, ma anche gli oggetti che sono determinanti, quali i semafori ad esempio. Tutti gli oggetti devono scambiarsi informazioni tra loro, grazie ad internet. Ciò assicurerebbe una mobilità sostenibile, uno spazio fluido, realizzato grazie ad auto ibride, car sharing e così via.

L’obiettivo finale di una città di questo tipo è quello di migliorare la vita dei cittadini e muoversi in maniera più efficiente in città. Molte ricerche hanno ormai dimostrato come un luogo così sarebbe in grado di offrire benefici eccezionali: tra questi, i livelli di salute molto più elevati, una riduzione dell’inquinamento drastica, possibilità di lavoro per i cittadini enormemente maggiori e un guadagno finanziario delle casse erariali molto superiore agli standard odierni. I ricavi globali per le tecnologie e per i servizi di città intelligenti, stando agli esperti, nel 2021 che si sta per concludere arriveranno a 129 miliardi di dollari. Un fatturato che tiene conto delle entrate generate dalle aziende che offrono tecnologie utili a realizzare un valore maggiore all’interno di un ambiente cittadino.