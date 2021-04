Dal 1° maggio aumentano gli Intercity su cui trasportare la bici

Di carrozza in carrozza, pedalata dopo pedalata, il legame tra treno e bicicletta si fa sempre più solido. Dal 1° maggio Trenitalia aumenta il numero di collegamenti Intercity a bordo dei quali è possibile portare la propria due ruote tradizionale (non pieghevole) montata.

Entrando nel dettaglio, il servizio è garantito su 22 treni giornalieri che percorrono la linea Tirrenica:

sei da/per Milano-La Spezia

sei da/per Milano-Livorno

due da/per Milano-Grosseto

otto da/per Milano-Genova-Ventimiglia

E 14 sulla linea Adriatica:

quattro da/per Bologna-Bari-Lecce

quattro da/per Bologna-Bari

due da/per Milano-Bologna-Pescara

due da/per Milano-Bologna-Bari-Taranto

due treni periodici da/per Milano-Lecce

L’estensione consente di coprire il 75% dell’intera flotta degli Intercity giorno, incrementando il servizio partito il 17 ottobre 2020 su 32 treni giornalieri:

otto da/per Roma-Reggio Calabria

due da/per Roma-Salerno

quattro da/per Roma-Ancona

due da/per Roma-Perugia

due da/per Roma-Bari

sei da/per Roma-Taranto (di cui due periodici del fine settimana)

due da/per Roma-Firenze

quattro da/per Roma-Trieste

due da/per Roma-Ventimiglia

Su ognuno di questi Intercity, nella carrozza n° 3 sono presenti sei postazioni per le due ruote, dove agganciare la bici montata alla rastrelliera in posizione verticale, e due punti di ricarica per le e-bike, utili per gli amanti della pedalata assistita. Ciascun viaggiatore può portare un solo veicolo, acquistando il servizio trasporto bici montata con prenotazione obbligatoria al prezzo di € 3,50. A meno che non si scelga di smontare una delle due ruote, inserire l’intero mezzo in un’apposita sacca per il trasporto di dimensioni 80x110x45cm, e sistemare la sacca nello spazio bagagli del compartimento prenotato (se questo fosse interamente occupato, va posta nel vestibolo o nel corridoio agganciandola a un punto fisso come il corrimano). Caso in cui il trasporto è gratuito.