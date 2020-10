TOSCANA | Consegnato il quarto treno rock per il rinnovo della flotta regionale

Sono saliti a quattro i treni Rock in circolazione in Toscana. È arrivato, infatti, il nuovo convoglio, a doppio piano e alta capacità, costruito da Hitachi Rail Italy, per il rinnovo della flotta regionale.

Il quarto Rock integrerà, per il momento, il servizio lungo le linee Firenze-Arezzo e Firenze-Pisa-Livorno. A partire da dicembre, invece, sarà operativo tra Pisa-Viareggio-Massa-Carrara, sulla dorsale Tirrenica.

Entro la fine del 2021 saranno 15 i Rock in Toscana, ma entro il 2034 saliranno a quota 100, grazie al Contratto di Servizio, sottoscritto da Regione Toscana e Trenitalia, che prevede investimenti per quasi 1,4 miliardi di euro.

Il Rock può raggiungere 160 km/h di velocità massima e ha oltre 600 posti a sedere.