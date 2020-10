Volotea lancia un nuovo collegamento in partenza da Napoli alla volta di Venezia

Volotea ha annunciato l’avvio di un nuovo collegamento in partenza da Napoli alla volta di Venezia. La nuova rotta, già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà il 19 novembre con 4 frequenze settimanali (martedì, giovedì, venerdì e domenica) per un totale di 33.900 posti in vendita. Durante il periodo di più intenso traffico, dal 17 dicembre all’11 gennaio, la frequenza del nuovo collegamento per il Veneto aumenterà fino a diventare giornaliera. Infine, durante il resto del 2021, la rotta verrà operata 6 giorni su 7. A seguito dell’avvio della nuova rotta, salgono a 23 i collegamenti della low-cost disponibili presso lo scalo campano, 9 domestici e 14 all’estero.

L’annuncio della nuova rotta rientra nella strategia di Volotea di rafforzare i collegamenti domestici, offrendo ai suoi passeggeri voli ancora più comodi all’interno dei Paesi del suo network. Recentemente, la compagnia ha annunciato a Napoli anche un incremento delle frequenze sulle sue rotte domestiche preesistenti, per agevolare gli spostamenti da e per lo scalo durante le festività natalizie.

“Siamo davvero felici di lanciare questa nuova rotta alla volta di Venezia che, oltre a offrire una nuova opportunità di viaggio per tutti i nostri passeggeri campani, rappresenta un segnale estremamente positivo per il mercato. Volotea continua a concretizzare i suoi piani di investimento in Italia, supportandone il tessuto economico. Vogliamo offrire ai nostri passeggeri collegamenti tra città di medie e piccole dimensioni all’insegna della massima sicurezza e flessibilità e, per agevolare gli spostamenti durante le prossime festività natalizie, abbiamo recentemente aumentato le frequenze delle nostre rotte domestiche da e per Napoli” – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

A Napoli, Volotea scende in pista con 23 collegamenti, 9 in Italia (Cagliari, Catania, Genova, Olbia, Palermo, Torino, Trieste, Verona e Venezia – novità 2020) e 14 all’estero (Alicante e Bilbao in Spagna, Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia, Cefalonia, Creta, Mykonos, Preveza Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.