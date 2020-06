JESOLO | Arriva il parere favorevole del CIPE per la superstrada “Via del Mare”

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella seduta del 25 giugno 2020, presieduta dal Presidente Conte e con la presenza del Segretario del CIPE, Sottosegretario alla PCM Fraccaro, ha adottato una serie di deliberazioni in particolare in materia di infrastrutture, coesione territoriale, sanità e ricostruzione post sisma in Abruzzo.

Il CIPE ha dato parere favorevole sullo schema di convenzione della proposta di finanza di progetto per la progettazione, costruzione ed esercizio della superstrada “Via del Mare Jesolo-litorali – Collegamento A4-Jesolo e litorali- bretella stradale”.

Il Comitato ha inoltre prorogato le dichiarazioni di pubblica utilità del Completamento corridoio tirrenico meridionale A12-Appia. Tratto A12 Roma Civitavecchia – Roma (Tor de’ Cenci; del Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone; della Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, tratto Terni (Loc. San Carlo) – Confine regionale.