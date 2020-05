Prolungata la convenzione con Tirrenia per i collegamenti con le isole

Tirrenia, a causa della pandemia del coronavirus, continuerà la convenzione con lo stato per garantire i collegamenti con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti anche dopo la scadenza che sarebbe arrivata il 18 luglio 2020.

È quanto prevede l’ultima bozza del “DL Rilancio” in cui si legge che la proroga è motivata dal nuovo scenario venutosi a creare con l’emergenza-coronavirus, “al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio (…) sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi del regolamento 3577/92/Cee per l’organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le Isole maggiori e minori”.

La proroga durerà comunque fino a un anno dalla fine dello stato di emergenza per l’epidemia di Coronavirus.