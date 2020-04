MILANO | Partita la tracciatura del percorso ciclabile in Corso Venezia

Partita, da Corso Venezia, la tracciatura del percorso ciclabile che collegherà Sesto San Giovanni al centro della città, una rete ciclabile che correrà sopra la Metropolitana 1.

Lo comunica l’assessore Pierfrancesco Maran sulla propria pagina facebook che continua:

“Sono tempi straordinari e necessitano di soluzioni straordinarie e immediate. La foto rappresenta un lavoro in corso. la seconda striscia pedonale lato strada serve perchè verra tracciata la sosta auto a protezione della ciclabile e quindi serve il franco per l’automobilista che scende dall’auto”.

L’Amministrazione comunale sta progettando la realizzazione, entro la fine dell’anno, di 35 chilometri di nuove piste ciclabili che vanno ad aggiungersi agli attuali 220 km e nuovi parcheggi per bici e moto. L’estensione della rete ciclabile da qui a dicembre 2020 riguarderà percorsi lungo le principali direttrici radiali e circolari della città connettendo i tratti di ciclabilità esistente.

La prima fase attuativa di questa strategia prevede la realizzazione di circa 23 chilometri di percorsi ciclabili a partire dal prossimo mercoledì 29 aprile che saranno ultimati progressivamente entro la fine dell’estate 2020. Si parte con l’itinerario San Babila – Sesto Marelli realizzato in sola segnaletica, ovvero non delimitato da cordoli ma solo da strisce disegnate a terra che correrà tra il marciapiede e la fila di auto parcheggiate oppure lungo i controviali. Il primo tratto sarà percorribile entro metà maggio fino ai Bastioni di Porta Venezia, si procede quindi entro metà giugno in corso Buenos Aires per arrivare in viale Monza – Sesto Marelli a fine luglio per un totale di 6 chilometri di pista ciclabile.

Un’altra tipologia di intervento prevista riguarda i controviali dove grazie alla riduzione della velocità a 30 chilometri orari sarà favorito l’utilizzo della bicicletta in sicurezza, per esempio in viale Certosa, viale Zara – viale Testi, viale Romagna – viale Campagna – viale Molise, viale Famagosta – via Faenza.

Altri interventi per la ciclabilità riguardano la riqualificazione urbana ad esempio lungo la direttrice Legioni Romane – Berna – Zurigo e la direttrice Bussa – Farini – Cimitero Monumentale. È prevista entro l’estate anche la conclusone dei lavori della ciclabile Monterosa, da Buonarroti ad Amendola