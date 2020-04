Virgin Australia è entrata in amministrazione volontaria

Virgin Australia Holdings Limited (Virgin Australia Group) è entrata in amministrazione volontaria per ricapitalizzare il business e contribuire a far sì che emerga in una posizione finanziaria più forte dopo la crisi COVID-19.

Il Group’s Board of Directors ha nominato Vaughan Strawbridge, John Greig, Sal Algeri e Richard Hughes di Deloitte come voluntary administrators della compagnia e di alcune sue filiali. Velocity Frequent Flyer, di proprietà del Gruppo, è una società separata e non è in amministrazione.

“La decisione viene presa dal momento che il Gruppo ha continuato a chiedere assistenza finanziaria da diverse di parti, compresi i governi statali e federali, per aiutarlo a superare la crisi senza precedenti, ma deve ancora ottenere il sostegno richiesto”, afferma la compagnia.

Virgin Australia continuerà a operare i suoi voli di linea internazionali e nazionali che aiutano a trasportare i lavoratori essenziali, a mantenere importanti corridoi merci e a far tornare a casa gli australiani. Gli amministratori saranno supportati dall’attuale management team del Gruppo, guidato dal Chief Executive Officer Paul Scurrah, e lavoreranno a stretto contatto con membri del team, fornitori e partner durante tutto il processo.

L’amministratore Vaughan Strawbridge ha dichiarato:

“La nostra intenzione è quella di intraprendere un processo per ristrutturare e rifinanziare la compagnia e portarla fuori dall’amministrazione il più presto possibile. Siamo impegnati a lavorare con Paul e il team Virgin Australia e stiamo procedendo bene su alcuni passi immediati. Abbiamo avviato un processo di ricerca di interesse per la partecipazione alla ricapitalizzazione della compagnia e del suo futuro e finora ci sono state diverse manifestazioni di interesse”, ha affermato Strawbridge.

Paul Scurrah, Virgin Australia Group Chief Executive Officer, ha dichiarato: