NAPOLI | Invitalia, proclamato il vincitore del concorso progettuale per riqualificare l’area est

La Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia, tramite una nota stampa di Lunedì 23/03/2020 sul proprio sito web aziendale, rende noto che è stato proclamato il vincitore del concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area orientale di Napoli:

il concorso in questione, indetto il 2/08/2019, prevede interventi infrastrutturali con sistemazione delle aree verdi e realizzazione tram o Bus Rapid Transit, in particolare prevede una “metropolitana di superficie” che collegherà piazza Garibaldi con l’Ospedale del Mare; a vincere è il consorzio Tecnosistem S.p.A. – S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente S.r.l. – Prof. Arch. Pasquale Miano, a cui è stato assegnato un montepremi di €150’000.

A seguire, si riporta il comunicato ufficiale integrale.

Napoli, proclamato il vincitore del concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area orientale Si è concluso il concorso internazionale di progettazione che punta a riqualificare e a ridare identità a Napoli Est, attraverso il potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale. Ad aggiudicarsi il premio di 150 mila euro è stato il costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti Tecnosistem S.p.A. (mandataria), S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente S.r.l., Prof. Arch. Pasquale Miano (mandanti). Invitalia, Centrale di Committenza per il Comune di Napoli, ha gestito tutte le fasi del Concorso fino alla proclamazione del vincitore, avvenuta il 18 marzo 2020. Con il concorso, inserito nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli e finanziato con risorse FSC, viene affidata l’esecuzione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con facoltà per la Stazione Appaltante di assegnare al vincitore i successivi livelli di progettazione. La proposta vincitrice prevede la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico locale BRT – Bus Rapid Transit. Si tratta, cioè, di una metropolitana di superficie che collegherà il nodo di piazza Garibaldi con l’Ospedale del Mare, passando per il Centro Direzionale e via Argine, asse portante della prevista riqualificazione. “B(r)est” – questo il nome del nuovo sistema – diventerà la spina dorsale di un più ampio impianto plurimodale, integrando le altre tipologie di trasporto già presenti e creando al contempo una cucitura tra tutti i tessuti urbanistici lungo le aree del tracciato. Contestualmente, sarà creato un asse verde attrezzato lungo il quale trovano spazio alberature di nuovo impianto, elementi di arredo urbano, piste ciclo/pedonali, fermate di BRT, sistemi di ITS. Cerniera tra la città e i territori vesuviani, l’area orientale di Napoli – un tempo a vocazione prevalentemente agricola – è oggi occupata da industrie, in molti casi dismesse; il Piano regolatore generale e i piani urbanistici attuativi prevedono la realizzazione di residenze pubbliche e private, attività terziarie, alberghiere e commerciali.

Infine, uno schema che mostra il tracciato definitivo scelto già il 16/05/2019 così come accordato tra Comune di Napoli ed Invitalia in merito all’ipotesi 1 in uso della tecnologia BRT, presente tra gli allegati della D.G. 220/2019; lo stesso, partendo dall’andirivieni su via Argine, percorrerebbe:

via delle Repubbliche Marinare – via G. Ferraris – via E. Gianturco – via T. da Sessa – via G. Porzio – piazza Salerno – via Rimini – piazza Nazionale – via Casanova – corso Novara – corso Meridionale – via T. da Sessa – via E. Gianturco – via G. Ferraris – via delle Repubbliche Marinare.

Dall’andirivieni su via Argine, si determinano due sotto-percorsi:

1) via Masseria Sanità e Pace – via L. Pacioli – viale delle Metamorfosi – via E. Russo – cupa Censi dell’Arco – via Martiri della Libertà – via M. Malibran;

2) scavalcando direttamente il sotto-cavalcavia della SS162 “del Centro Direzionale”, tutta via M. Palermo ossia dall’incrocio con via V. Woolf alla rotonda con la cupa Tierzo.