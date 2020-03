Coronavirus, Italo rimodula l’offerta ai passeggeri

Italo, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Governo sull’emergenza epidemiologica da COVID-19, informa i passeggeri che dall’8 marzo e fino al 3 aprile 2020:

l’offerta sarà rimodulata; preghiamo pertanto di prenderne visione sul nostro sito www.italotreno.it;

le Lounge “Italo Club” saranno chiuse;

i servizi di caring a bordo treno non saranno erogati;

sono state impartite istruzioni specifiche per il personale di bordo nonché una dotazione di equipaggiamento protettivo (mascherine da utilizzare in casi specifici, guanti monouso e disinfettante per le mani);

sono in corso attività straordinarie di pulizia specifica a bordo dei treni con materiale disinfettante;

tutti i passeggeri che rinunciano ai viaggi, da realizzarsi entro il 3 aprile, saranno rimborsati secondo le seguenti modalità.

Modalità di richiesta del rimborso:

Per i viaggi da e per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono rimborsabili i biglietti acquistati entro il 2 marzo 2020, mentre per i viaggi da e per qualsiasi altra zona del territorio nazionale sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 9 marzo 2020 (incluso).

Il cliente, prima dell’orario di partenza, potrà richiedere il rimborso integrale del biglietto tramite voucher utilizzabili per nuovi acquisti di biglietti relativi a viaggi da effettuarsi entro un anno dall’emissione del voucher stesso.

La richiesta può essere effettuata chiamando il canale di contatto 060708 o scrivendo alla mail [email protected], inserendo nel campo oggetto il codice biglietto corretto e senza aggiunta di altri caratteri. In caso di richiesta per più viaggi, è necessario inviare una mail (con le caratteristiche sopra specificate) per ciascun codice biglietto.

Il cliente potrà, in alternativa, richiedere in autonomia sul sito www.italotreno.it il rimborso secondo le proprie condizioni tariffarie di contratto.



CoronavirusItalorimodulazione offerta