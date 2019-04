TREVISO | Parte Treviso AirBus, il servizio di collegamento diretto tra Treviso e l’aeroporto

Treviso AirBus, il servizio di collegamento diretto tra la città di Treviso e l’aeroporto Canova, partirà venerdì 5 Aprile: la prima corsa dalla fermata fronte stazione ferroviaria al via alle 6,23.

Il nuovo servizio, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Treviso e da Mobilità di Marca Spa, azienda del trasporto pubblico della provincia, consente il collegamento diretto in 15 minuti tra il centro città e l’aeroporto Canova (dopo Tessera, il secondo scalo del Veneto per numero di passeggeri: 3,3 milioni nel 2018).

La nuova navetta permetterà di collegare due punti fondamentali della Città di Treviso in 15 minuti senza fermate intermedie. Dalle 6.23 alle 22.10 (orari individuati in base a partenze e arrivi aerei), i bus passeranno ogni 30 minuti. Oltre al vantaggio di un servizio dedicato, la clientela turistica avrà a disposizione un ulteriore incentivo per visitare la città che punta a trattenere le migliaia di turisti diretti soprattutto verso Venezia: due nuovi biglietti Treviso 2 Days Card e Treviso 3Days Card.

«Con l’entrata in funzione dello shuttle Treviso – Aeroporto si concretizza una vera e propria rivoluzione della mobilità cittadina», le parole del sindaco di Treviso Mario Conte. «Grazie a questa nuova opportunità per cittadini e visitatori, Treviso assume una dimensione internazionale».

Così il vicesindaco Andrea De Checchi:

«Nel momento in cui i viaggiatori avranno la percezione che dal centro città si possa agevolmente raggiungere tutte le mete turistiche, economiche e ludiche, anche riuscendo a intercettarne una parte di questi, avremo un incremento di soggetti che vivendo a Treviso ne implementeranno il tessuto economico. Finalmente, dopo anni, aerostazione e centro città diventano sinergiche l’unica con l’altra».

Da oggi, infatti, è già possibile acquistare i nuovi titoli di viaggio: Treviso 2 Days Card del costo di 3,50 € e validità 48 ore dalla prima validazione e Treviso 3 Days Card con validità 72 ore, entrambi danno diritto ad utilizzare tutte le corse della rete urbana incluso il servizio Treviso Airbus. I nuovi biglietti per la visita della città, ideati con la collaborazione del tavolo di concertazione comunale Urbecom, sono in vendita nella rete commerciale MOM cittadina e negli IAT, gli uffici turistici in aerostazione e in piazza Borsa. MOM sta inoltre raccogliendo adesioni tra le strutture ricettive, affinché anche gli alberghi possano fornire direttamente il nuovo servizio per la mobilità ai propri clienti.

“In questa fase di avvio il personale MOM curerà al meglio ogni dettaglio – aggiunge il Direttore Generale, Giampaolo Rossi – vi saranno uomini a terra sia in aeroporto che piazzale Duca d’Aosta per dare indicazioni ai passeggeri, eventualmente per agevolare l’acquisto del biglietto e, ove necessario, per attivare bus di rinforzo sempre sotto il coordinamento della Sala Controllo Esercizio. Infatti, in questa delicata fase di avvio riteniamo indispensabile accogliere ed indirizzare al meglio la Clientela italiana e straniera”. “Quando si lavora in gruppo e in sinergia, si ottengono ottimi risultati. - commenta Marco Pinzi, Presidente AerTre – La fermata diretta all’interno dell’aerostazione consente il carico/scarico passeggeri in tutta sicurezza, togliendo traffico dalla strada Noalese. Anche questo intervento rappresenta un ulteriore tassello per il miglioramento della viabilità di accesso all’aeroporto Canova”.

Le novità. Rispetto al progetto iniziale, grazie alla collaborazione di AerTre e Save, è stato possibile attivare la nuova fermata al Canova proprio di fronte all’ingresso/uscita dello scalo. Oltre ad essere più funzionale, la soluzione consentirà anche l’utilizzo di autobus dedicati da 12 metri, in fase di predisposizione, che si aggiungeranno ai due mezzi già individuati in questa fase di avvio del servizio. Sarà installata in queste ore alla fermata fronte stazione la nuova palina intelligente per l’infomobility, con l’indicazione dei tempi reali di attesa grazie alla rilevazione satellitare del mezzo. In aeroporto, grazie alla collaborazione di ATVO, le indicazioni degli orari di partenza saranno indiccati dai display già presenti.

Il percorso. La navetta partirà dalla stazione FS e dall’Aeroporto Canova ogni 30 minuti e seguirà un tracciato ad anello che si snoderà lungo la strada Noalese per San Giuseppe, via Cattaneo, viale Monte Grappa, viale Monterumici, viale Verdi, viale Trento Trieste, Piazzale Duca D’Aosta (fermata), cavalcavia stazione, strada Terraglio, tangenziale, Strada Noalese e di nuovo Aeroporto.

La fermata in piazzale Duca d’Aosta (fronte stazione FS) dista 900 metri dal cuore della città piazza dei Signori. Il biglietto più giorni consente comunque al turista di muoversi agevolmente in città tramite tutta la rete urbana.

Chi si appresta a mettersi in viaggio per le prossime festività pasquali può agevolmente pianificare per tempo i suoi spostamenti tramite il nuovo travel planner nel sito MOM (www.mobilitadimarca.it) e premunirsi di biglietto digitale anche tramite l’App MOMUP, da attivare alla salita a bordo.

Su tutti i mezzi dedicati al servizio Treviso AirBus è possibile anche l’acquisto contact less con carta di credito (in questo caso il biglietto è valido per una persona per una sola corsa).