FIRENZE | Tutti i divieti per un trasporto eccezionale dal Nuovo Pignone

Nella giornata odierna è in programma un trasporto eccezionale dalla sede del Nuovo Pignone all’innesto della Fi-Pi-Li con partenza prevista alle ore 21.

Il percorso: partenza via Famiglia Benini, via Perfetti Ricasoli, piazza Mattei, via Barsanti, viale Guidoni,via Forlanini, rotatoria Novoli, Ponte San Donato, viale Redi, viale Belfiore, piazzale di Porta al Prato, piazza Vittorio Veneto (pista laterale al sottopasso), Ponte alla Vittoria, piazza Gaddi, via dei Vanni, piazza Paolo Uccello poi in controsenso via del Sansovino, piazza Batoni, via Talenti, per poi tornare nel senso ordinario in viale Etruria fino alla Fi-Pi-Li.

Per consentire il transito del mezzo dalle 18 scatteranno anche divieti di sosta con rimozione forzata in via Perfetti Ricasoli (da via Famiglia Benini a via Panciatichi), via Barsanti (da piazza Mattei a via Accademia del Cimento nella corsia in direzione via Accademia del Cimento), via di Novoli (su tutta la rotatoria), Ponte San Donato (area centrale), viale Redi (da Ponte San Donato a via San Jacopino nella corsia direzione San Jacopino), piazza Vittorio Veneto (pista laterale al sottopasso, da via del Fosso Macinante a Ponte alla Vittoria), via dei Vanni, piazza Paolo Uccello (tratto zebrato spartitraffico), piazza Batoni (da via del Sansovino a via Talenti, lato via Dosio).