Alitalia cancella il contratto di leasing dei tre aerei Airbus A321 neo di nuova generazione

Alitalia cancella il contratto di leasing dei tre aerei Airbus A321neo di nuova generazione precedentemente in forza a Primera Air.

Alitalia non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale ma molti forum, esperti di aviazione, confermano la notizia.

L’attuale amministrazione ha infatti ritenuto più prudente cancellare il contratto, fortemente voluto dall’ex commissario Luigi Gubitosi, piuttosto che modernizzare la flotta e cogliere i benefici finanziari immediati di una minore quantità di carburante bruciata su molte delle sue rotte popolari.

La sigla neo, significa New Engine Option, in italiano si traduce letteralmente in Opzione Nuovo Motore. Il cambiamento principale consiste infatti nell’uso di motori più grandi e più efficienti, con il 15% in meno di consumo di carburante, costi operativi inferiori dell’8%, meno rumore e una riduzione di NO x almeno del 10% rispetto alla serie A320.

Attualmente Alitalia gestisce alcuni dei più vecchi A321 del mondo e di questi ci sono aerei che hanno volato per ben 22 anni.