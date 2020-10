LIGURIA | Consegnato da Trenitalia un altro Rock per il trasporto regionale

Sono diventati 13 dal 27 ottobre i nuovi treni circolanti in Liguria, con la consegna da parte di Trenitalia di un altro Rock, il convoglio a due piani di ultima generazione prodotto in Italia da Hitachi Rail, che entrerà in servizio tra Savona, Genova e Sestri Levante.

Questo contingente rappresenta poco meno di un terzo di quei 48 nuovi treni previsti nel piano di ammodernamento del parco rotabili ligure che porterà alla consegna, entro il 2023, di 5 Jazz, 28 Rock e 15 Pop.

Il piano sta proseguendo, nonostante il covid-19, e consentirà di far scendere l’età media dei treni utilizzati dai pendolari liguri a 5 anni. Anche perché, giova ricordarlo, gli altri treni in dotazione alla Regione Liguria sono i Vivalto a due piani di recente fabbricazione. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al Contratto di Servizio sottoscritto nel 2018 con la Regione Liguria.

Il Rock appena arrivato in Liguria può raggiungere i 160 km/h di velocità massima con un’accelerazione di 1,10 m/sec2 e ospitare fino a 1.130 persone, con oltre 600 sedute.