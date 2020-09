PUGLIA | Pronti 10 miliardi di euro del piano “Italia Veloce” per favorire lo sviluppo del trasporto intermodale.

Sono già pronti per la Puglia 10 miliardi di euro del piano “Italia Veloce” per favorire lo sviluppo del trasporto più pulito, quello intermodale.

Lo annuncia la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, durante la visita dell’11 settembre a GTS, l’azienda barese attiva da oltre 40 anni nel trasporto intermodale merci.

Il piano che il Governo sta progressivamente realizzando, a partire dai primi 16 miliardi che il MIT ha sbloccato in questo primo anno, ha come obiettivo prioritario il massimo dell’intermodalità, un completamento delle linee ferroviarie veloci e il potenziamento delle linee regionali in tutta Italia, e ha ovviamente un obiettivo strategico sulla portualità che per la Puglia è fondamentale. Una “visione” che la Ministra proietta anche sull’azienda barese, mettendo insieme il progetto di un sistema di trasporto nazionale per ottenere un “ambiente” che accompagni aziende come GTS in maniera strategica, rafforzando la loro posizione sul mercato e consentendo loro di essere più competitive.