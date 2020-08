Diventano 50 le Frecce straordinarie dell’estate

Il Ferragosto appena passato ha portato belle novità per viaggiatori e turisti, in questa torrida estate segnata da Covid-19: altre 14 treni AV straordinari si aggiungono, tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, sulla rotta Milano-Reggio Calabria, a testimonianza di una domanda in forte crescita.

Salgono così a 50 le Frecce in più lanciate, nelle ultime settimane, dall’arco di Trenitalia (società del Gruppo FS Italiane), rispetto alla programmazione ordinaria prevista dall’orario estivo.

Le 50 corse straordinarie di Frecciarossa e Frecciargento da e per il sud Italia toccano le principali località turistiche e balneari di Campania, Calabria e Puglia come Napoli, Salerno, Agropoli, Vallo della Lucania, Maratea, Sapri, Scalea, Paola, Lamezia Terme.

I Frecciarossa aggiuntivi da Milano a Reggio Calabria circolano dal 30 agosto al 5 settembre, mentre dall’hub reggino a quello milanese dal 31 agosto al 6 settembre.

Nello specifico, i Frecciarossa in partenza da Milano Centrale per la Calabria seguono i seguenti orari:

Milano C.le (9:10) – Reggio Calabria (18:56);

Milano C.le (11:10) – Reggio Calabria (21:00);

Milano C.le (11:50) – Reggio Calabria (22:05);

Da Reggio Calabria, direzione Milano, invece, i treni sono fissati in questo modo:

Reggio Calabria (6:57) – Milano C.le (16:50).

Reggio Calabria (10:07) – Milano C.le (19:50).

Reggio Calabria (11:50) – Milano C.le (22:10).

Questa bella novità, oltre a fare felici turisti e amanti del mare calabrese, si aggiunge ai quattro treni regionali in più che la domenica, sempre fino al 6 settembre, raggiungono da Reggio Calabria la Costa Ionica.