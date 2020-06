Napoli – Bari: approvato progetto definitivo tratta Hirpinia-Orsara

Il Commissario straordinario di Governo, nonché AD e DG di RFI, ha approvato il progetto definitivo della tratta ferroviaria Hirpinia-Orsara, secondo lotto della Apice-Orsara e ulteriore passo nella realizzazione della linea Napoli – Bari.

Il tracciato in galleria di circa 25 chilometri consentirà di completare il collegamento fra la futura stazione di Hirpinia, in territorio campano, e quella di Orsara, in territorio pugliese, con benefici in termini di capacità di traffico e riduzione dei tempi di viaggio per treni passeggeri e merci.

L’avviso di preinformazione per l’avvio delle procedure negoziali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE). Il finanziamento dell’intervento, del valore di oltre 1,5 miliardi di euro, è previsto nell’aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma 2017-2021 parte investimenti, il cui iter autorizzativo è prossimo alla conclusione.

La linea Napoli-Bari, del valore di 6,2 miliardi di euro, è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavo-Mediterraneo. Il miglioramento delle connessioni fra la Puglia e le Province più interne della Campania alla linea AV/AC Milano-Roma-Napoli è il primo passo di un ampio processo di integrazione e di sostegno allo sviluppo socio-economico del Sud Italia.

L’appalto del secondo e terzo lotto della tratta Frasso Telesino-Vitulano è stato aggiudicato il 5 giugno 2020, in linea con la programmazione prevista saranno consegnati i lavori delle tratte Frasso Telesino-Telese e Apice-Hirpinia, mentre proseguono regolarmente le attività di cantiere per i lotti Napoli-Cancello e Cancello-Frasso Telesino. Per la Orsara-Bovino, ultimo lotto della Napoli-Bari, è in fase di chiusura la Conferenza di Servizi, a cui seguirà l’avvio delle attività negoziali.