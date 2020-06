Linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo, Falcone chiede un intervento immediato per sbloccare il progetto di ripristino

La linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo collega i due capoluoghi di provincia. Il tratto fra Alcamo Diramazione e Trapani (via Milo) è da tempo interrotto. Resta in funzione la più lunga via passante da Castelvetrano per il collegamento delle città di Trapani e Palermo.

Il 25 febbraio 2013 infatti la circolazione fu sospesa, a tempo indeterminato, tra le stazioni di Alcamo Diramazione e Trapani a causa di alcuni smottamenti di terreno che interessarono anche la massicciata ferroviaria istituendo autoservizi sostitutivi mentre i treni per il capoluogo vennero instradati sul percorso più antico e lungo via Castelvetrano. RFI comunicò l’intenzione di ripristinare la relazione quanto prima avviando il programma di potenziamento già previsto dal 2003 della intera linea Palermo-Trapani via Milo.

L’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Marco Falcone, a proposito di tale interruzione ha inviato oggi una nota a Rete ferroviaria italiana e al Governo nazionale a proposito del progetto di riapertura della diramazione via Milo della ferrovia Trapani-Alcamo.