Alstom, assegnato dal Ministero dell’economia tedesco il Premio per l’innovazione

Il Ministero dell’Economia federale tedesco ha consegnato ad Alstom il “Premio per l’innovazione per i sandbox regolamentari”, relativo a un progetto di test pianificato per implementare il funzionamento automatico dei treni (ATO) nelle operazioni quotidiane di passeggeri dei treni regionali.

Il progetto inizierà nel 2021 insieme all’Associazione regionale della grande area di Braunschweig, al Centro aerospaziale tedesco (DLR) e all’Università tecnica di Berlino (TU Berlin).

Dopo aver valutato i binari selezionati e le attrezzature necessarie per il funzionamento automatizzato, i test saranno effettuati con due treni regionali Coradia Continental di proprietà della Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH. Alstom è da tempo leader mondiale nell’ATO per i sistemi metropolitani, ma questo test sarà il primo al mondo per i treni passeggeri regionali.

“In futuro, i treni automatizzati ottimizzeranno le operazioni ferroviarie regionali, ridurranno il consumo di energia e aumenteranno il comfort di marcia. In questo modo, una guida altamente automatizzata darà un contributo decisivo alla protezione del clima e contribuirà allo sviluppo di un sistema ferroviario moderno e attraente. A seguito dello sviluppo e dei test di successo del primo treno al mondo a idrogeno Coradia iLint, Alstom è ancora una volta il conducente innovativo nel trasporto ferroviario con il pilota per treni regionali in esercizio automatizzato “, afferma Jörg Nikutta, amministratore delegato di Alstom in Germania e Austria

Per questo progetto, due treni basati sulla piattaforma Coradia Continental di successo di Alstom saranno dotati di un sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) e di attrezzature aggiuntive per il funzionamento automatico dei treni (ATO). L’apparecchiatura consentirà ai treni di funzionare automaticamente, testando diversi gradi di automazione (GoA): GoA3 in normali operazioni passeggeri e GoA4 durante lo shunt. GoA3 descrive un viaggio in treno completamente autonomo, ma con un addetto che può intervenire nell’operazione in caso di emergenza. GoA4 indica un funzionamento incustodito senza personale a bordo, ma con la possibilità di controllo remoto.

Le congratulazioni per il premio nazionale dell’Innovation Prize sono state espresse dal Ministro della Economia e dei trasporti della Bassa Sassonia, Dr. Bernd Althusmann: “Dopo la riuscita operazione del treno a celle a combustibile nel Triangolo Elba-Weser, il sito Alstom di Salzgitter stabilisce ancora una volta gli standard per il trasporto locale di domani con questo progetto. Il fatto che noi in Bassa Sassonia siamo ora in grado di portare avanti il testare e sviluppare ulteriormente il funzionamento automatico dei treni oltre al campo di prova per la mobilità automatizzata e in rete su strada è un passo decisivo per il futuro del trasporto di passeggeri per ferrovia. Il nuovo progetto modello promette un alto grado di innovazione, di cui abbiamo bisogno per servizi di mobilità ecologici ed efficienti. Naturalmente sono particolarmente lieto che con Alstom, un’altra società della Bassa Sassonia sottolinei la nostra reputazione di importante fonte di innovazione “.

“ATO, o Automatic Train Operation, è una delle sfide più interessanti nel settore ferroviario. Ci dà l’opportunità di modellare e modificare in modo significativo la gestione operativa del futuro. Tuttavia, sono ancora necessarie molte ricerche prima che ciò accada, e sono molto lieto di lavorare con Alstom su questo progetto ”, ha dichiarato Birgit Milius, capo del Dipartimento delle operazioni ferroviarie e delle infrastrutture della TU Berlin .

Nel progetto richiesto, esaminerà vari aspetti, tra cui l’integrazione degli esseri umani nel sistema tecnico.

Fritz Rössig, capo del dipartimento dei trasporti dell’Associazione regionale e direttore generale di Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH aggiunge:

“L’intelligenza artificiale è una tecnologia importante per rendere il trasporto ferroviario locale di passeggeri del futuro ancora più efficiente ed economico. In questo contesto, il L’Associazione regionale della Grande Braunschweig sostiene questo innovativo progetto di ricerca e renderà disponibili i suoi “veicoli ENNO” a tale scopo “.

Jörn Groos, capogruppo nel campo tecnologico dell’acquisizione dei dati e del recupero delle informazioni presso l’Istituto di tecnologia dei sistemi di trasporto presso il Centro aerospaziale tedesco DLR e. V. , Aggiunge:

“I test in condizioni reali sono indispensabili per lo sviluppo di approcci pratici di AI per l’ottimizzazione del sistema ferroviario”.

I risultati di questo importante progetto contribuiranno in modo decisivo all’ulteriore sviluppo del quadro giuridico e normativo che sovrintenderà al funzionamento automatico dei treni. La Bassa Sassonia sarà all’avanguardia e confida che i treni regionali automatici equipaggiati con GoA3 saranno presto pronti per la produzione in serie. Nell’esecuzione della sandbox normativa, Alstom può fare affidamento sul suo vasto know-how in metrature automatizzate e in vari altri progetti ATO. La società sta guidando il progetto ATO europeo in Shift2Rail ed è coinvolta nel treno merci automatizzato della SNCF.

Alstom ha ricevuto il premio per la sua idea di sandbox normativo per operazioni di treno altamente automatizzate nella categoria “Outlook”. Le sandbox normative stanno diventando sempre più importanti per la Germania come mezzo di innovazione. Come ambienti di prova per l’innovazione e la regolamentazione, servono a raccogliere esperienze con le innovazioni digitali in condizioni reali. Le nuove tecnologie e modelli di business che sono solo parzialmente compatibili con il quadro giuridico e normativo esistente devono essere testati in ambienti sperimentali per un periodo di tempo definito.