Volotea riattiva i collegamenti dallo scalo di Olbia

“Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di riattivare le rotte estive da Olbia verso Puglia, Liguria, Lombardia, Campania, Veneto e Sicilia”, ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italy & Southeastern Europe. “Durante il periodo estivo, i viaggiatori in partenza da Olbia potranno raggiungere alcune tra le più belle città italiane a bordo dei nostri voli comodi, diretti e veloci. Inoltre, con il ripristino di questi collegamenti, puntiamo a incrementare il flusso di turisti incoming che scelgono di trascorrere una vacanza nella splendida Costa Smeralda, destinazione rinomata e apprezzata per le sue bianchissime spiagge e per la sua ricchissima offerta enogastronomica”.