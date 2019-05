FIRENZE | Completato l’iter per parcheggio e nuova viabilità di viale Nenni-Torregalli

Un passo avanti decisivo per due opere importanti per la zona di Ponte a Greve: il progetto definitivo del parcheggio scambiatore da 300 posti lungo la linea T1 Leonardo e il secondo lotto della strada di collegamento tra viale Nenni e Torregalli.

Il parcheggio sorgerà nell’area compresa fra viale Nenni e via dello Stradone dell’Ospedale, dove già oggi in molti lasciano l’auto per utilizzare la tramvia e dove sarà realizzata anche la nuova viabilità di collegamento fra il viale e Torregalli. L’accesso al nuovo parcheggio sarà garantito da due distinte aperture su via Stradone dell’Ospedale e viale Nenni.

Previsto un percorso pedonale diretto con l’attraversamento di viale Nenni in corrispondenza della fermata tranviaria in modo da ridurre al minimo la distanza da percorrere a piedi. Complessivamente il nuovo parcheggio potrà ospitare circa 350 auto disposte a pettine separate da una zona a verde con alberi. Prevista inoltre un’ulteriore area a verde sul lato di viale Nenni. I lavori potrebbero iniziare all’inizio dell’anno prossimo, dopo la conclusione delle procedure di esproprio e l’assegnazione dei lavori.

Per quanto riguarda il progetto della strada (approvato in linea tecnica) il primo lotto interessa il tratto che dallo Stradone dell’Ospedale costeggia l’ex caserma Lupi di Toscana per poi rientrare con una rotatoria in via di Scandicci (altezza ospedale); il secondo lotto riguarderà il tratto che arriva fino all’altezza del Don Gnocchi.

Complessivamente saranno realizzati 370 metri di nuova viabilità a doppio senso con marciapiedi e pista ciclabile.