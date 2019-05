Ritorna il volo Napoli-New York ma con United Airlines

Con questo nuovo volo, United sarà il primo vettore statunitense a collegare le due città e inaugurerà il suo sesto volo diretto dall’Italia.

Il volo NAP-EWR, UA965, opera tutti i giorni con partenza alle 09:55 e arrivo alle 14:05. Il volo EWR-NAP, UA 964, opera tutti i giorni con partenza alle 17:15 e arrivo alle 07:55+1.

Voli operati con aeromobile Boeing 767-300, dal 23 maggio al 26 ottobre 2019.

Con l’obiettivo di rimarcare questo straordinario evento, i clienti, gli ospiti, i dipendenti di United e l’equipaggio del volo inaugurale si sono uniti a Marcel Fuchs, Vicepresidente vendite internazionali di United, Walter Cianciusi, Direttore vendite di United per l’Italia, Roberto Barbieri, Amministratore delegato della società di gestione dell’aeroporto di Napoli, Mary Ellen Countryman, Console generale degli Stati Uniti a Napoli, Nino Daniele, Assessore al Turismo e Cultura del Comune di Napoli e Corrado Matera, Assessore al Turismo Regione Campania per una speciale cerimonia di apertura del gate seguita da un saluto con cannoni ad acqua mentre il volo United UA965 diretto a New York/Newark partiva da Napoli.

“Siamo lieti di inaugurare il nostro nuovo servizio diretto giornaliero tra Napoli e il nostro hub a New York/Newark”, ha dichiarato Walter Cianciusi, Direttore vendite di United per l’Italia. “Questo nuovo volo rafforza la nostra rete internazionale di collegamenti, offrendo ai nostri clienti italiani una maggiore scelta e libertà di viaggio, con oltre 60 destinazioni negli Stati Uniti, nei Caraibi, in Canada e in Messico raggiungibili, in coincidenza, con voli diretti da New York/Newark”.

“Il volo Napoli-New York è motivo di grande orgoglio per noi perché per la prima volta avvicina la Campania non solo a New York ma a tutto il Nord America, grazie all’ampio network di collegamenti United dal suo hub di Newark. Questo agevolerà gli scambi commerciali con gli USA e renderà la Campania una destinazione ancora più appetibile per i turisti americani e per le comunità di emigrati che conservano forte il rapporto con la loro terra d’origine”, ha dichiarato Roberto Barbieri, CEO dell’Aeroporto Internazionale di Napoli.