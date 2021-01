Alitalia compagnia più puntuale d’Europa e terza al mondo nel 2020

Nell’anno di maggiore criticità della storia del trasporto aereo mondiale Alitalia conferma la sua leadership nelle performance operative, risultando la compagnia aerea più puntuale in Europa e la terza al mondo tra le aerolinee full service (non low-cost).

Nel corso dei dodici mesi del 2020 il 93,2% dei voli Alitalia è atterrato in orario come certificato da FlightStats di Cirium, società che ogni mese stila la classifica di tutte le principali compagnie del mondo confrontando i dati delle aviolinee assimilabili per dimensioni e tipologia di servizio.

Un risultato record che migliora le già lusinghiere prestazioni degli anni 2018 e 2019 quando Alitalia si era classificata come la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa e, rispettivamente, l’ottava e la settima nel mondo.

Per la rilevazione della puntualità Cirium segue la metodologia “A14” ovvero con una tolleranza in arrivo di 14 minuti rispetto all’orario di atterraggio previsto.