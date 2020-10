Prenotabili i posti bici sugli Intercity, gratis fino al 30 novembre

Diventano prenotabili i posti bici su due prime rotte coperte dai treni Intercity e lo saranno gratis fino al 30 novembre.

Biker e appassionati in sella possono prenotare, senza pagare nulla, una delle 6 postazioni della carrozza 3 per la propria due ruote a bordo di otto Ic in viaggio sulla linea Roma – Reggio Calabria e di altri due sulla Roma – Salerno. I treni saranno contrassegnati sugli orari dal tradizionale pittogramma.

Dal 1° dicembre la prenotazione del posto bici avrà un costo di € 5 e nel corso del 2021 sarà estesa a tutte le tratte nazionali, via via che si completerà l’allestimento delle carrozze speciali adibite anche al trasporto delle biciclette. Si parte dunque a regime dalla Campania e dalla Calabria, per espressa intenzione del Gruppo Ferrovie dello Stato e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da due regioni del Mezzogiorno, dopo che il viaggio inaugurale del servizio, il 19 settembre, aveva interessato la linea Roma-Venezia. Un lancio in pieno stile cicloturistico, una particolare avventura raccontata da FSNews e compiuta da un gruppo di bikers: percorso di andata sull’Intercity, quello di ritorno, dalla Laguna alla Capitale, pedalando su strada con qualche “strappo relax” a bordo dei Regionali.

Grazie all’integrazione bici+treno raggiungere le meraviglie d’Italia, anche quelle più lontane, è dunque più facile. Per tutti gli appassionati ciclisti, che siano amatori o professionisti, Trenitalia ha realizzato anche un travel book dedicato alle ciclovie, una guida utile e interessante per scoprire 20 insoliti itinerari utilizzando il treno regionale, dalla Costa dei Trabocchi in Abruzzo al cuore del Canavese, in Piemonte, seguendo il corso della Dora Baltea.