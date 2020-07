easyJet volerà dall’Italia, a partire da agosto, verso un numero ancora maggiore di destinazioni

A partire da agosto, easyJet volerà dall’Italia verso un numero ancora maggiore di destinazioni, mantenendo tariffe vantaggiose per tutti coloro che volessero partire quest’estate per una meritata vacanza.

Dopo la messa a terra di tutti gli aerei a causa della pandemia da Covid-19 a fine marzo, in giugno sono riprese le operazioni di volo. Ora, a partire dal 1° agosto la compagnia riprenderà a volare dall’Italia verso destinazioni ancora più popolari, tra cui le destinazioni balneari italiane, le isole greche e le più belle spiagge spagnole. La compagnia ha inoltre aumentato la frequenza dei voli che collegano le basi di Milano Malpensa, Venezia e Napoli alla Sicilia e alla Sardegna.

Da oggi, easyJet ha messo in vendita anche tutti i voli per l’estate 2021, permettendo ai propri clienti, non solo di poter approfittare delle offerte last minute ancora disponibili per quest’anno, ma anche di poter prenotare in anticipo e con un notevole risparmio sui voli per le prossime vacanze estive.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, commenta:

“Siamo davvero lieti di poter riprendere i voli verso un numero ancora maggiore di destinazioni per tutto il mese di agosto, per portare anche quest’anno i nostri clienti dove desiderano trascorrere le più che mai necessarie vacanze estive. Naturalmente, la sicurezza e il benessere dei passeggeri e degli equipaggi rimangono la nostra massima priorità. Per questo motivo abbiamo implementato una serie di misure per garantire un viaggio sicuro e senza pensieri, dalla disinfezione dell’aeromobile alla richiesta ai clienti e all’equipaggio di indossare sempre le mascherine. Queste misure rimarranno in vigore per tutto il tempo necessario a garantire che i passeggeri e gli equipaggi siano in condizione di volare in sicurezza mentre il mondo continua a riprendersi dall’impatto della pandemia di Coronavirus. Inoltre, dato che l’estate è un momento così importante per le famiglie che viaggiano con noi, per migliorare l’esperienza di volo sia ai bambini sia ai genitori, easyJet ha collaborato con l’artista irlandese Will Sliney, celebre per il suo lavoro per i fumetti Marvel, Spider-Man e Star Wars, per creare una serie di nuovi copri-mascherine ispirati ai fumetti e dedicati ai bambini che voleranno con la compagnia durante l’estate. A partire da oggi, stiamo anche mettendo in vendita in anticipo i voli per l’estate dell’anno prossimo, in modo che i nostri clienti possano prenotare in anticipo approfittando delle tariffe più convenienti verso centinaia di destinazioni del nostro network, oppure, se vogliono riprogrammare le vacanze del 2020, possano scegliere tra più opzioni”.

La disponibilità di voli fino alla fine di settembre 2021 consente infatti ai passeggeri di ripianificare con tranquillità i viaggi che sono stati compromessi dall’emergenza sanitaria. Durante il lockdown, la compagnia aveva già messo in vendita in anticipo parte del proprio programma di voli per offrire ai propri clienti più opzioni per modificare le prenotazioni e continua a garantire ai passeggeri la possibilità di spostare i voli senza costi di cambio fino a 14 giorni prima della partenza. I clienti possono effettuare le modifiche alla loro prenotazione online nella la sezione Gestisci prenotazioni su www.easyJet.com.

Le nuove procedure di pulizia e disinfezione per le cabine degli aerei si aggiungono a quelle già previste normalmente. Ogni aeromobile sarà sottoposto a un processo di sanificazione quotidiano che garantisce la protezione delle superfici dai virus per almeno 24 ore.

A tutti i passeggeri e agli equipaggi sarà richiesto di indossare sempre le mascherine a bordo. Inoltre, tutti i voli saranno dotati di dispositivi sanitari di ricambio, tra cui mascherine, guanti e disinfettante per le mani, a disposizione di passeggeri ed equipaggio, in caso di necessità. Gli aerei easyJet sono già dotati di una tecnologia di filtraggio all’avanguardia. I filtri antiparticolato ad alta efficienza filtrano il 99,97% dei contaminanti presenti nell’aria della cabina, compresi virus e batteri. Si tratta degli stessi sistemi di filtraggio usati negli ospedali, attraverso questi filtri l’aria della cabina viene cambiata ogni 3-4 minuti.

Per proteggere gli altri passeggeri e il personale di terra in aeroporto, i clienti potranno utilizzare il sistema automatico di deposito bagagli per il check-in dei loro bagagli da stiva e, negli aeroporti in cui il sistema automatico di deposito bagagli non è disponibile, saranno posizionati appositi schermi protettivi presso le postazioni di check-in. Ai passeggeri verrà chiesto di presentare e scannerizzare autonomamente i propri documenti, in modo che il personale di terra e di cabina non debba maneggiarli durante l’imbarco. easyJet incoraggia già tutti i clienti a effettuare il check-in online e a scaricare la carta d’imbarco sul proprio smartphone oppure a stampare le proprie carte d’imbarco prima di arrivare in aeroporto.

Ulteriori raccomandazioni per gli aeroporti indicano l’adozione di apposite misure, come l’uso di mascherine, moduli di autodichiarazione sul proprio stato di salute da compilare prima della partenza e screening della temperatura. La compagnia aerea sta lavorando con tutti gli aeroporti in cui opera per capire quali misure saranno adottate per proteggere i passeggeri.

Il distanziamento sociale sarà necessario in aeroporto, ai gate e durante l’imbarco. A bordo, dove possibile, l’equipaggio inviterà i passeggeri a sedersi a distanza dagli altri passeggeri che non viaggiano con loro.

Per migliorare l’esperienza di volo sia ai bambini sia ai genitori, easyJet ha inoltre collaborato con l’artista irlandese Will Sliney, celebre per il suo lavoro per i fumetti Marvel, Spider-Man e Star Wars, per creare una serie di nuovi copri-mascherine ispirati ai fumetti e dedicati ai bambini che voleranno con la compagnia durante l’estate.