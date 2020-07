CAMPANIA | Riparte il MetrÃ² del Mare: dal 1Â° luglio collegamenti tra Salerno, Costiere e Capri

Riparte il Metrò del Mare. Il servizio di collegamento via mare sarà operativo da oggi, 1° luglio, e permetterà di raggiungere dal Cilento, il porto di Salerno, la Costa d’Amalfi e l’isola di Capri. Tre le linee, con prezzi che variano dai 3,50 euro per i viaggi tra centri del Cilento costiero ai 19 euro per raggiungere Capri.

Tariffe invariate rispetto al passato.

L’isola azzurra potrà essere raggiunta da Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco di Castellabate, Palalinuro e Acciaroli

La Costa d’Amalfi sarà raggiungibile da Agropoli e San Marco di Castellabate (lunedì e venerdì) mentre tutti i porti saranno collegati a Salerno il sabato e la domenica.