ROMA | Pubblicata la gara per completare i parcheggi scambiatori di Annibaliano e Conca d’Oro della linea B1

Pubblicata la gara per completare i parcheggi scambiatori di Annibaliano e Conca d’Oro della linea B1.

Il termine per presentare le offerte alla stazione appaltante, Roma Servizi per la Mobilità, è il prossimo 18 giugno. Grazie alla modalità dell’appalto integrato sarà possibile velocizzare i lavori e completarli entro il 2022. L’avvio del cantiere è previsto per la primavera del prossimo anno.

Per il completamento dei due parcheggi, che dovevano essere pronti insieme alle nuove fermate della metropolitana nel 2012, sono stati stanziati 6 milioni di euro di fondi europei, modulati nell’ambito dello schema Por-Fesr Lazio 2014-2020, accordo di programma “Mobilità sostenibile integrata” per la realizzazione dei nodi di scambio nel territorio capitolino. Le risorse destinate al completamento delle due infrastrutture sono state inserite nella variazione di bilancio di fine febbraio.

Il parcheggio di Annibaliano potrà contenere 272 posti auto mentre il parcheggio di Conca d’Oro 203 parcheggi, a disposizione di coloro che usano l trasporto pubblico nel quadrante nord-est di Roma.

Tra i criteri migliorativi previsti nella gara: la realizzazione di un bike park all’interno di ciascuna struttura, la predisposizione per colonnine di ricarica elettrica e la riduzione dei consumi energetici.