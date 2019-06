Il treno intercity Bombardier Zefiro Express vince il Brandenburg Design Award

Bombardier Transportation, fornitore globale di soluzioni per la mobilità, ha ricevuto il prestigioso Brandenburg Design Award per il design esterno e interno del suo treno intercity Bombardier Zefiro Express.

L’aspetto caratteristico del convoglio è destinato a ridisegnare la mobilità e a ridefinire l’esperienza di viaggio interurbano nella regione svedese di Västra Götaland, dove l’operatore ferroviario svedese Västtrafik impiegherà questi treni.

Il Brandenburg Design Award riconosce lo straordinario design esterno del treno intercity ZEFIRO Express, caratterizzato da un classico linguaggio di design scandinavo che unisce funzionalità pratica, eleganza moderna e colori tenui. L’architettura interna è particolarmente spaziosa e invitante, e presenta un concetto di illuminazione intelligente che crea un ambiente sereno per i suoi passeggeri.

Helene Frahm, Design Lead in Västtrafik, ha dichiarato:

“Siamo felici di sapere che lo ZEFIRO Express ha vinto il Brandenburg Design Award per il Design Industriale. Il processo di sviluppo è stato coordinato strettamente tra noi e il team design di Bombardier, e il modello del treno è sia accattivante che unico. Non vediamo l’ora di vederlo in esercizio e di soddisfare le esigenze dei nostri clienti.”

Nicole Michel, Team Leader di Design Industriale in Bombardier Transportation, ha aggiunto:

“Abbiamo apprezzato la cooperazione sul campo molto efficace e creativa con Västtrafik. Il treno non solo apparirà magnifico, ma offrirà anche un viaggio affidabile e rilassante ai passeggeri attraverso la regione di Västra Götaland.”

La sfida unica nel processo di design era quella di concepire un treno dall’aspetto gradevole che potesse funzionare efficientemente anche nelle difficili condizioni invernali della regione. Il convoglio è in grado di operare a temperature basse fino a -40 gradi Celsius. I fari sono posizionati il ​​più in alto possibile, in conformità con gli standard dettati dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità del settore, mentre uno spartineve anteriore particolarmente ampio, appositamente progettato, assicurerà un’efficacia rapida e sicura nella neve consistente della regione.

Fondato nel 2011 dal Ministero tedesco per l’Economia e per l’Energia di Brandeburgo, il Brandenburg Design Award premia le industrie culturali e creative nel settore del design.