Alitalia: nel primo trimestre 2019 soddisfazione clienti al 91,2%

I passeggeri Alitalia sono sempre più soddisfatti: è quanto evidenziano gli indici di gradimento che nel primo trimestre del 2019 hanno registrato un forte miglioramento.

Nei primi 3 mesi dell’anno, il 91,2% dei viaggiatori ha espresso i giudizi “eccellente”, “molto buono” e “buono” nella valutazione complessiva dei servizi a terra e a bordo di Alitalia: il dato sulla customer satisfaction segna una crescita di oltre 3 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2018. Anche il net promoter score, l’indicatore che misura la propensione dei clienti a raccomandare Alitalia ad amici e parenti in base alla propria esperienza, ha registrato un incremento di 8,8 punti rispetto all’anno precedente. Entrambe le misurazioni evidenziano il gradimento più alto da quando Alitalia effettua le rilevazioni e confermano il lavoro svolto dalla Compagnia per migliorare e rendere unica l’esperienza di viaggio del cliente.

I viaggiatori, attraverso un formulario inviato via mail, hanno espresso particolare gradimento per la puntualità dei voli Alitalia, un elemento cruciale del servizio e sempre più apprezzato soprattutto nei collegamenti di breve durata come quelli domestici. Il giudizio dei passeggeri conferma i risultati operativi eccellenti ottenuti dalla compagnia italiana che, secondo le rilevazioni di FlightStats, nel primo trimestre del 2019 è risultata la più puntuale al mondo.

Le indagini sulla soddisfazione dei clienti evidenziano poi una crescita generalizzata per tutte le componenti del servizio, con significative variazioni in positivo per quanto riguarda le lounge (grazie all’apertura della nuova Casa Alitalia al molo E di Fiumicino per i passeggeri dei voli extra-Schengen), il processo di acquisto (grazie alle nuove funzionalità della App Alitalia e ai nuovi strumenti tecnologici per rendere più personale l’esperienza digitale su alitalia.com), la gestione dell’imbarco sull’aereo e l’aspetto della cabina. In miglioramento anche la valutazione del catering di bordo, a seguito del perfezionamento dei pasti di classe economy sui voli oltre le tre ore di durata e del rinnovo del pluripremiato menu della business class di lungo raggio Magnifica, ora disegnato in collaborazione con Gambero Rosso.